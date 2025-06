Scienza, investimenti, formazione. Così Dompé scommette sul futuro

Competenza e innovazione non bastano. In un mondo del lavoro sempre più competitivo e in balia di crisi continue e mercati incerti, serve ben altro. Servono strategia lungimirante, progetti concreti e investimenti, tanti investimenti, da una parte e dall'altra, da aziende e imprese, cioè, che nel mondo del lavoro sono già dentro e cercano nuove leve per portare avanti business all'avanguardia, e da giovani studenti che al mondo del lavoro si affacciano per la prima volta in cerca di opportunità e crescita. Le une e gli altri, entrambi in difficoltà: se per aziende e imprese trovare candidati adeguati sta diventando una sorta di caccia all'oro, per i giovani accedere a iter di studio e formazione di livello spesso significa intraprendere un costoso percorso a ostacoli. Ad accorgersi del doppio gap e punto di vista e a muoversi per colmarlo, la Fondazione Dompé, che guarda ai giovani e si prefigge due ambiziosi obiettivi a loro orientati. Il primo: abbattere le barriere socioeconomiche all'accesso all'educazione universitaria; il secondo: promuovere lo sviluppo delle professioni del futuro nell'ambito delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) al fine di contribuire al progresso scientifico.

Nata nel 2020 su iniziativa di Sergio Dompé - a capo dell'omonima azienda biofarmaceutica, che nel 2024 ha registrato un fatturato di oltre un miliardo di euro, in crescita rispetto al 2023, ha aumentato gli investimenti nella ricerca del 33%, raggiungendo i 140 milioni di euro l'anno, e a L'Aquila è promotrice di "Industria del Talento", progetto creato per formare nuovi talenti tecnici nel settore farmaceutico, sostenendo l'integrazione tra scuola, università e industria in Abruzzo - la Fondazione si rivolge a studenti di talento, di ogni nazionalità, impegnati nei percorsi più avanzati del sapere. Grazie alla collaborazione con un network di università di eccellenza in Italia e all'estero, eroga borse di studio e assegni di ricerca per sostenere i più meritevoli iscritti a percorsi di laurea magistrale, dottorato e post dottorato. In questi cinque anni di attività, ha assegnato oltre 130 borse di studio, che nell'anno accademico in corso saliranno a 184, portando a 11 milioni di euro lo stanziamento complessivo, già destinato a crescere nel 2026. I talenti sostenuti dalla Fondazione provengono da università del calibro di Yale, Harvard e Stanford negli Stati Uniti, dell'Università di Bologna, Padova e Pavia in Italia. Proprio nello storico ateneo di Pavia, oltre a esser stata appena dedicata a Franco Dompé un'aula presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, è stato annunciato il nuovo programma di borse di studio, che vede l'introduzione di tre borse (dal valore totale di 225 mila euro) destinate a un percorso di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Innovazione Industriale per l'anno accademico 2026/2027. Ma bandi e borse di studio non sono l'unico focus di Dompé.

Al progetto della Fondazione si aggiunge anche quello di Premi di Laurea del Comitato Leonardo, che, supportato dall'azienda, mira a promuovere l'eccellenza italiana nel mondo e ha già favorito l'ingresso di oltre 160 neolaureati in aziende italiane di rilievo. Un'iniziativa, questa, che va ben oltre la formazione: è una scommessa sulla qualità, sulla creatività e sul valore del made in Italy nel panorama globale.