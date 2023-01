"Come una giraffa". L'asteroide sta per sfiorare la Terra: cosa aspettarsi

È più o meno la distanza che separa Milano da Los Angeles che, in linea d'aria, distano circa 9mila e 700 chilometri: alla stessa distanza un asteroide sfiorerà la Terra nella giornata di giovedì 26 gennaio ma niente paura, non avverrà nessun impatto e nessuna conseguenza per la popolazione mondiale.

Tra i più vicini mai registrati

Fa senz'altro specie, però, sapere che il meteorite è stato scoperto soltanto cinque giorni prima del suo passaggio così vicino al nostro pianeta e che si tratta del quarto più vicino mai registrato. A rassenerare gli animi ci ha pensato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, che all'Ansa ha affermato che " passerà a poco meno di 10mila chilometri dal centro del nostro pianeta " e a 3.500 chilometri dalla superficie terrestre. Chiamato " 2023 BU ", il momento di massima vicinanza è previsto per le ore 22.17 italiane del 26 gennaio con una variazione di due ore in più o in meno secondo quanto affermato dagli esperti.

"Grande come una giraffa"

Con un diametro compreso tra 3,7 e 8,2 metri, l'asteroide fa parte del gruppo "Apollo" dove si trovano corpi celesti potenzialmente pericolosi per la Terra per la percentuale alta di impatto come avvenne nel 2013 nella città russa di Čeljabinsk con un'esplosione sul cielo della città. Stavolta, però, nessun luogo rischia l'impatto. " Un piccolo corpo celeste le cui misure sono circa quelle di una giraffa ", ha sottolineato l'esperto. La scoperta è stata possibile grazie all'astronomo amatoriale Gennadiy Borisov lo scorso 21 gennaio mentre si trovava nell'osservatorio Margo di Nauchnij, in Crimea, lo stesso ad essere stato il primo uomo a osservare una cometa interstellare chiamata, in suo onore, 2I/Borisov (era il 2019).