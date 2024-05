Biotecnologie, farmaceutica e life science: Fiera Milano hub internazionale

Fiera Milano nei prossimi mesi racconterà le innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo nei settori delle biotecnologie e della farmaceutica che in Italia generano un fatturato complessivo di circa 63 miliardi di euro e si propone così come piattaforma di riferimento per lo sviluppo della conoscenza nel campo sanitario e medicale, con particolare attenzione per il settore delle Scienze della Vita. Gli appuntamenti culmineranno con BIO-Europe Spring, evento dedicato alle biotecnologie che si terrà a Milano nel marzo 2025.

“Stiamo consolidando il nostro posizionamento in Europa come riferimento principale per le grandi manifestazioni internazionali, in linea con il piano strategico 2024-2027, presentato il mese scorso - spiega Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano -. Attraverso questi nuovi appuntamenti e con i suoi partner, puntiamo a raggiungere nuove community con differenti target. L’importanza di guardare al futuro, intercettando i nuovi trend di crescita, come le Scienze della Vita, ci consente di creare valore e sviluppare sinergie anche per il territorio, posizionando così anche la città di Milano al centro di un sistema internazionale che valorizza l’innovazione connessa al benessere e alla salute”.

Il primo appuntamento parte questo giovedì 9 maggio, con l’Health Innovation Global Forum, che arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione tra Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita – ALISEI e Fiera Milano con la sua knowledge unit, Business International. Un evento internazionale che ha l’obiettivo di discutere degli sviluppi e delle innovazioni nel settore della salute e delle Scienze della Vita che è ai primi posti in Italia per competitività, produttività e investimenti in ricerca e sviluppo.

Il valore aggiunto della filiera corrisponde in Italia al 10% del Pil e racchiude un vasto numero di specializzazioni come Biologia, Biotecnologie, Medicina, Bioingegneria, Veterinaria, Nutraceutica e Scienze Ambientali. Le tematiche del Forum, che si tiene all’Auditorium Human Technopole, all’interno del MIND – Milano Innovation District, nell’ambito della MIND Innovation Week, ha l’obiettivo di riunire istituzioni pubbliche, mondo imprenditoriale, scientifico e accademico, ruoteranno attorno ai problemi e alle opportunità legati all'innovazione nel settore sanitario: la salute digitale; le nuove tecniche di diagnostica per lo sviluppo della medicina di precisione e per screening di prevenzione sempre più rapidi ed accurati; l’approccio value-based healthcare come strumento per rendere più sostenibile il sistema sanitario.

In autunno, per la seconda volta in tre anni, Fiera Milano ospiterà CPHI Milan, il più grande evento internazionale dedicato al settore farmaceutico. La manifestazione è organizzata da Informa nel quartiere fieristico di Rho dall’8 al 10 ottobre del 2024, dopo l’edizione 2021 che ha registrato ottimi risultati. L'Italia è tra i protagonisti in Europa con un valore della produzione per l'industria farmaceutica che nel 2023 è stimato attorno ai 50 miliardi di euro (stime Farmindustria). E la Lombardia è la prima regione per presenza industriale - e tra le principali in Europa - con oltre 100 aziende e 24mila addetti a cui ne vanno aggiunti 28mila nell’indotto, ma anche per investimenti in ricerca e sviluppo, che superano i 400 milioni di euro (fonte dati: Nomisma 2023).

Nel 2025 invece, Fiera Milano ospiterà la diciannovesima edizione della BIO-Europe Spring che avrà luogo negli spazi di Allianz MiCo dal 17 al 19 marzo 2025. Le biotecnologie in Italia rappresentano un comparto in crescita con oltre 13 miliardi di fatturato (fonte: report ENEA-Assobiotec 2023). L’evento, organizzato da EBD Group, società di Informa specializzata nell’organizzazione degli eventi fieristico-congressuali dedicati al settore delle scienze della vita, riunirà oltre 3.600 delegati provenienti da tutto il mondo. In particolare, sono previsti più di 20.000 incontri di networking, workshop e seminari dedicati a startup e aziende biotecnologiche e farmaceutiche.

"Siamo lieti di tornare a Milano per la quarta volta “ sottolinea Claire Macht, direttore del portafoglio europeo di EBD Group -.

L’Italia rappresenta uno dei paesi leader in Europa per la ricerca farmaceutica e le sperimentazioni cliniche ed è il luogo perfetto per BIO-Europe Spring per continuare a compiere la sua missione principale che è quella di promuovere l’innovazione biofarmaceutica in tutta Europa”.