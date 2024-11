È nato prima l'uovo o la gallina? La scienza risolve (finalmente) il mistero vecchio come l'uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi pensava che la famosa domanda " è nato prima l'uovo o la gallina? " fosse l'esempio classico di un paradosso senza soluzione, rimarrà molto sorpreso nello scoprire che la scienza ha finalmente dato una risposta.

Lo studio pubblicato da Nature

Un lavoro dell'Università di Ginevra pubblicato sulla rivista Nature rivela la scoperta di organismo unicellulare primordiale, comparso sulla Terra molto prima delle prime forme pluricellulari (gli animali), che avrebbe posseduto all’interno del proprio codice genetico le istruzioni necessarie a costituire un organismo del tutto simile ai primi stadi dell’embrione. Molto semplicemente, quindi, sarebbe nato prima l'uovo, appunto un embrione, mentre la gallina in quanto organismo pluricellulare è una creatura molto più recente.

La scoperta nei sedimenti marini

L’organismo unicellulare risalente a oltre un miliardo di anni fa, chiamato Chromosphaera perkinsii, è stato scoperto nel 2017 nei sedimenti marini delle Hawaii e fin da subito è stato considerato un modello preziosissimo per investigare sui meccanismi che hanno portato all’evoluzione sulla Terra degli organismi da unicellulari a pluricellulari. Lo studio, guidato dalla biologa Omaya Dudin e portato avanti da numerori scienziati dell'Università Svizzera, sarebbe riuscito a mappare i vari passaggi di questa evoluzione.

Attraverso un'analisi di laboratorio estremamente approfondita del Chromosphaera perkinsii, i ricercatori hanno scoperto che quando l’organismo unicellulare raggiunge la sua massima dimensione smette di crescere e comincia a dividersi, formando una colonia pluricellulare con almeno due cellule. La ricerca spiegherebbe come questi ammassi cellulari persistono per circa un terzo del ciclo vitale dell’organismo e si differenziano in almeno due tipi di cellule. Un funzionamento questo, che ha similitudini impressionanti con i primi stadi degli embrioni animali, sia dal punto di vista strutturale che per l’attività dei geni.

La risposta al "quesito"

Basandosi su queste evidenze, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che è molto probabile che i meccanismi genetici che

formano il differenziamento cellulare e lo sviluppo degli organismi pluricellulari fossero, quindi molto prima della comparsa degli animali, gallina compresa.