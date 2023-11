Il Polo Nord magnetico si sposta e all’aeroporto di Linate cambia tutto: cosa succede

Se il Polo Nord magnetico cambia, con esso vanno modificati una marea di documenti fondamentali per il volo degli aerei e le coordinate utilizzate dai piloti: è quanto sta per accadere all'aeroporto Linate di Milano dove, prima di tutto, cambierà la numerazione gigantesca sulla pista di atterraggio e decollo.

Di cosa si tratta

Un documento dell'Enav visionato dal Corriere della Sera mette in luce questo aspetto particolare e curioso che forse in molti non conoscono: dal prossimo 30 novembre ecco che sull'asfalto dello scalo milanese invece degli attuali numeri 18 e 36 appariranno il 17 e 35. A cosa corrispondono? Si tratta, appunto, dell'orientamento verso il Polo Nord magnetico che si muove ogni anno tra i 40 e 70 km verso la Siberia e che, di conseguenza, cambia con il trascorrere del tempo. In questo modo anche la bussola subisce delle variazioni: l'Icao (l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) ha spiegato che la pista va "ridisegnata" con i nuovi numeri per non trarre in inganno i piloti e mantenere le procedure corrette.

Cos'è il Polo Nord magnetico

Mentre il Polo Nord geografico non cambierà mai (così come il Polo Sud) ed è fisso, quello magnetico è variabile ed è il punto " sulla superficie terrestre in cui le linee di forza del campo magnetico (che individuano il campo) risultano esattamente perpendicolari al suolo", spiegano gli esperti a Wired. Lo spostamento dal Canada verso la Siberia era un fatto già noto dagli scienziati che monitorano costantemente la situazione per evitare brutti scherzi agli spostamenti specialmente quelli aerei ma anche per i normali strumenti quali il Gps. I numeri sulle piste degli aeroporti indicano quale sia l'orientamento verso il Polo Nord magnetico, ecco perché adesso urge questa piccola ma importante modifica.

Cosa cambia a Linate

Nel caso specifico, a Milano Linate ecco che l'atuale numero 18 (che diventerà 17) indica il Nord, il 36 (che diventerà 35) è il Sud. Come ricorda il quotidiano, questi numeri si ottengono da un calcolo matematico che deriva dalla direzione della pista di decollo e atterraggio. Oltre ai numeri, in scali che hanno più piste appaiono alcune lettere dell'alfabeto come "L", "C" ed "R" per indicare, in inglese, "left, center e right" facendo riferimento alla direzione del volo aereo.