Le scimmie governano anche il botteghino, salvato da Liberato

Anche questa settimana, è un film evento a mitigare i conti in rosso di un botteghino sempre più in crisi e che ha chiuso con un preoccupante -19,4% rispetto al 2023. Ed è ancora Napoli protagonista di questa piccola riscossa. Sette giorni fa, il merito era stato di Sarò con te, tributo allo scudetto della squadra partenopea. Oggi, invece, si deve ringraziare Il segreto di Liberato (voto 6,5), il documentario, in parte animato, dedicato al misterioso cantante napoletano, la cui identità è sconosciuta. Il risultato è un mix interessante tra animazione, confessioni e musica, che è valso, al titolo, il secondo posto, con 661.479 euro. Comanda, come da aspettative, il nuovo riuscito Il regno del pianeta delle scimmie (voto 7, foto), che proietta la saga molti anni dopo la fine del precedente The War - Il pianeta delle scimmie. Inaugurando, così, la trilogia del nuovo protagonista Noa, dove sono i poco evoluti primati ad avere il controllo del mondo. L'incasso del week-end è stato di 961.934 euro, non un risultato esaltante. Terzo è l'horror La profezia del male (voto 5), con 430.787 euro, incentrato su dei tarocchi maledetti che, evidentemente, non predicono la stupidità della trama. Tra i debutti, è ottavo Il gusto delle cose (voto 6,5), storia d'amore tra un raffinato gourmet e la sua cuoca, inspiegabilmente preferito, dai francesi, per gli Oscar, ad Anatomia di una caduta. Nono, invece, il remake Mother's Instinct (voto 6), noir psicologico, troppo identico all'originale, con due amiche alle prese con la morte del figlio di una di loro.

Fuori dai dieci, ma da recuperare, è il riuscito Il mio posto è qui (voto 6,5), con protagonista, nel dopoguerra, una ragazza madre.