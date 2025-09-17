Scippi al concerto di Sfera e Shiva: fermato un 20enne

Un atteggiamento a dir poco sospetto o, comunque, che dava nell'occhio, che non poteva passare inosservato anche forse a chi non è proprio "del mestiere". È quello di un giovane che sabato sera si stava aggirando tra la gente nell'area concerti della Fiera Milano Rho, in Largo delle Nazioni, per il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva. In lui c'era qualcosa che non andava. E quando la polizia l'ha fermato lo ha fatto esclusivamente sulla base delle sue strane movenze, del suo particolare modo di fare e naturalmente dopo averlo osservato lungamente. Solo in seguito a un controllo in piena regola gli agenti hanno capito di aver colto nel segno. Addosso a questo 20enne hanno trovato infatti ben 19 collane d'oro, chiaramente rubate poco prima agli spettatori intorno a lui approfittando della confusione e della distrazione degli spettatori. Per questo il ragazzo è stato indagato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione.

In tre, tra le tante vittime, notando i poliziotti tra la folla, hanno subito denuncia, al termine dello show e poiché le loro collane erano appena state ritrovate, sono state immediatamente restituite ai legittimi proprietari.

La polizia a fine serata ha così sequestrato le altre 16 collane in attesa che si facciano avanti i proprietari.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del commissariato Rho Pero, finalizzati alla restituzione della refurtiva. Per facilitare l'individuazione di questi beni sequestrati da parte delle vittime nei prossimi giorni gli oggetti, tutti fotografati, potranno essere visionati accedendo sul sito della Questura di Milano, nella sezione "bacheca oggetti rinvenuti".

Si tratta di un servizio online, disponibile sul sito delle singole Questure, che pubblica le foto di oggetti (principalmente preziosi, ma anche cellulari, quadri e altri articoli)

recuperati durante le indagini. Il suo scopo è appunto quello di aiutare le vittime di furti a ritrovare i propri beni, presentando la foto dell'oggetto e permettendo al proprietario di riconoscere e rivendicare la proprietà.