Scomparso a soli 58 anni Carlo Zaccardi. Era amministratore delegato di Boggi

È scomparso a soli 58 anni, dopo una lunga malattia, Carlo Zaccardi, amministratore delegato di Boggi. Ad annunciarlo i fratelli Claudio e Roberto e tutto il consiglio di amministrazione dell'azienda.

I fratelli Zaccardi da Monza hanno dato vita alla catena di negozi di moda Brian&Barry e nel 2003 hanno acquisito il marchio Boggi, fondato nel 1939 proprio a Monza. «In questi ultimi mesi Carlo ci ha insegnato cosa volesse dire lottare - afferma Claudio Zaccardi - Carlo amava la vita e voleva vivere, avrebbe fatto di tutto pur di avere un giorno in più. Carlo era un lavoratore instancabile, anche l'ultimo giorno l'ha passato lavorando con i suoi collaboratori». Appassionato di calcio, golf e di moda maschile, ha dedicato la sua intera esistenza al lavoro ed alla costruzione di un brand di rilevanza internazionale. «La sua assenza lascia un grande vuoto ma allo stesso tempo un'immensa eredità valoriale e strategica. I vertici assicurano - si legge nella nota - che l'azienda è solida e ben strutturata, i team e tutto l'Executive Committee continueranno con passione e dedizione a portare avanti i progetti in corso e quelli futuri con lo stesso entusiasmo, le capacità e l'energia che Carlo Zaccardi ha lasciato come testimone».

Anche la squadra di calcio del Monza piange la scomparsa di Zaccardi: «Adriano Galliani e tutto

Ac Monza - scrive la squadra - partecipano al dolore della famiglia Zaccardi per la scomparsa di Carlo, co-titolare di Boggi Milano, Fashion partner del club». I funerali si terranno domani alle 10,30 nel Duomo di Monza.