Ci tocca il Pinocchio antifascista, ma ci rifacciamo con Sergio Leone

Il grande protagonista del fine settimana, in televisione, è Pinocchio, anche se la versione trasmessa da Netflix è un po' particolare. Di Collodi, infatti, c'è poco o niente, tanto che il titolo originale è «Guillermo del Toro's Pinocchio». Infatti, è una rivisitazione del tutto personale fatta da del Toro, con Pinocchio trasformato in antifascista, che dileggia il Duce, per affermare che, in un mondo di uomini burattini, l'unico a non esserlo è proprio un burattino. Così è se vi pare. Più interessante appare, sempre su Netflix, Quando Dio imparò a scrivere, thriller con protagonista una donna che entra in un reparto psichiatrico per indagare su un omicidio.

Siccome si avvicinano le feste, potrebbe piacere, ai più piccoli, su Disney+, Una notte al museo - La vendetta di Kahmunrah, che è la versione animata di «Una notte al museo». Così come è per un pubblico di bambini è il film che ha debuttato ieri su Paramount+, ovvero Blue's Big City Adventure. Quanto a Sky, da oggi è visibile il simpatico Rumba Therapy, commedia francese con un padre che, per riavvicinarsi alla figlia che non vede da anni, si iscrive, in incognito, al suo corso di ballo. Domani, invece, sempre su Sky, arriva 7 donne e un mistero, di Alessandro Genovesi, rifacimento, poco riuscito, del transalpino 8 donne e un mistero.

Sulla Tv non a pagamento, stasera, su Italia 1 (ore 21.20), appuntamento con il simpatico Pets - Vita da animali, mentre alle 23.10, su TwentySeven, ecco un classico come Babe va in città. Il tradizionale appuntamento con Totò, della domenica mattina, su Rai Movie (ore 10.40) è con la pellicola cult La banda degli onesti, diretta da Mastrocinque. Da segnare con il cerchietto rosso, l'orario delle 15.55 di domani, visto che Rai Movie trasmette un capolavoro come Il Buono, il Brutto e il Cattivo, di Sergio Leone (Eli Wallach nella foto). E per finire il week-end, Italia 1, domani sera, ore 21.20, programma Qua la zampa!