Se il battito del cuore ticchetta fra zaffiri blu

Afferma Akio Naito, presidente di Seiko Watch Corporation: «Il Kodo Constant-Force Tourbillon, prima grande complicazione' di Grand Seiko, ha giocato un ruolo significativo nel dimostrare la capacità del brand di spingere sempre più in avanti i confini della precisione nell'orologeria. La struttura, integrata sullo stesso asse del tourbillon, del dispositivo a forza costante, non costituisce solo una prima mondiale brevettata, ma è il risultato di una continua ricerca verso l'ottimizzazione massima dell'isocronismo del bilanciere».

L'orologio è stato concepito e sviluppato presso l'Atelier Ginza, situato nel noto distretto del lusso di Tokyo, all'interno della sede della Seiko Watch Corporation. L'Atelier Ginza è adibito proprio alla creazione ed elaborazione di segnatempo innovativi ai massimi livelli tecnici. E il Kodo Constance-Force Tourbillon, lanciato nel 2022, ha rappresentato il primo, grande risultato di un simile progetto. L'eccellenza è stata certificata dall'ottenimento, nello stesso anno, del Chronometry Prize al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Il Kodo (in giapponese, «battito del cuore») è «figlio» del «concept movement» T0 Constant-Force Tourbillon, risalente al 2020, che, per l'inserimento funzionale in un segnatempo da polso è stato evoluto e ridotto nelle dimensioni, attraverso un riesame dei 340 componenti, a configurare il calibro manuale di manifattura 9ST1: testato per 48 ore in sei posizioni e a tre diverse temperature è soggetto a valutazione complessiva per 34 giorni, per verificarne accuratamente la precisione.

Realizzato su cassa interna in platino ed esterna in Brilliant Hard Titanium - lega due volte più dura dell'acciaio ed altamente resistente -, da 43,8 mm (12,9 mm di spessore), lucidato a specchio, in buona parte secondo la procedura Zaratsu, è completato da vetro zaffiro box shaped. La prima versione, in cui la finitura brunita del meccanismo esprimeva il crepuscolo, è stata seguita, quest'anno, da una seconda variante (serie limitata a 20 esemplari), evocativa dell'alba: i componenti del movimento, infatti, sono argenté, il che conferisce al nuovo Kodo una lucentezza particolare. Inoltre, vanno aggiunti, per la prima volta, l'impiego, in luogo dei 44 rubini, di altrettanti zaffiri blu e, poi, un design open-work giocato sull'alternanza tra pieno e vuoti, caratteristico della cultura giapponese, mirato a conferire leggerezza a qualsiasi aspetto strutturale.

Tornando al Calibro 9ST1, è alimentato da due bariletti, con differenziale regolato da una doppia molla di flessione, a consentire una riserva di carica di ben 72 ore: in tal senso, il dispositivo a forza costante, non prevedendo altri ruotismi, nella trasmissione allo scappamento interno al tourbillon, ottimizza l'assenza di variazione della coppia erogata al bilanciere per una durata di 50 ore, garantendo assoluta stabilità. La gabbia del tourbillon ruota in un minuto (su uno dei bracci, un rubino rosso, indica il passaggio dei secondi) e, all'interno, il bilanciere oscilla a 28.

800 alternanze/ora, il tutto mentre il dispositivo a forza costante ne segue la rotazione a intervalli di un secondo, acquisendo e rilasciando energia: una funzione, all'estrazione della corona, blocca il tourbillon, al fine di regolare l'ora al secondo preciso. Il Kodo adotta un cinturino in pelle bianca, conciato con materiali naturali e rifinito a mano con strati di lacca Urushi.