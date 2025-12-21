Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Attualità

Se paragoni le Ong ai pirati ci pensano i giudici a zittirti

Il 18 dicembre un giudice milanese ha condannato Panorama e il suo direttore, Maurizio Belpietro, per un titolo che definiva le Ong del mare alla stregua di nuovi bucanieri

Se paragoni le Ong ai pirati ci pensano i giudici a zittirti
00:00 00:00

Nel Belpaese è vietato definire "pirati" chi non rispetta regole e leggi. Il 18 dicembre un giudice milanese ha condannato Panorama e il suo direttore, Maurizio Belpietro, per un titolo che definiva le Ong del mare alla stregua di nuovi bucanieri. Neanche una virgola dell'inchiesta di copertina, che avevo realizzato per il settimanale, è stata querelata o dichiarata falsa. Però Panorama dovrà sborsare 80mila euro a sette Ong, che spesso non rispettano le norme e per questo vengono ripetutamente multate oltre a finire con le navi in stato di fermo. Poi arriva sempre un giudice a liberare gli angioletti pro migranti convinti di essere al di sopra delle leggi in nome di un superiore diritto umanitario a loro libera interpretazione. Fra le Ong pronte a incassare il risarcimento c'è Open Arms, che ha denunciato Matteo Salvini per sequestro di migranti andando a sbattere in tribunale. Sea watch, che aveva ingaggiato la capitana Carola Rackete capace di schiacciare verso il molo una motovedetta della Guardia di Finanza pur di sbarcare i migranti illegali. La Rete Nazionale Aoi, che ha come soci Arci solidarietà, l'Ong Luciano Lama, Legambiente, che non c'entrano nulla con i soccorsi in mare, ma fanno da clac politica. Emergency con l'ex presidente, Cecilia Strada, all'Europarlamento come indipendente del Pd. E dulcis in fundo Mediterranea fondata da Beppe Caccia e Luca Casarini sotto processo a Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione illegale aggravato dallo scopo di profitto. Magari saranno assolti, ma da sempre sparano a zero sulle leggi del Parlamento, che non digeriscono: "Costi quel che costi - parole di Casarini - al vostro ordine (di portare i migranti nel porto assegnato, nda) continuerò a disobbedire, perché obbedisco ad altro, di fronte al quale le vostre leggi ingiuste e criminali, ciniche e orribili non possono niente".

Gli 80mila euro puntano a tappare la bocca, per via finanziaria, alla libera stampa che critica le Ong e nessun indignato speciale alzerà la penna o la voce come alcuni stanno facendo per la chiusura del centro sociale Askatasun o Shahin, l'imam di Torino, graziato dai giudici, che doveva venire espulso per motivi di sicurezza nazionale. Non solo: il sogno, o meglio l'incubo per la libertà, è imporci cosa scrivere come sono già riusciti a fare abolendo la parola clandestini dalle cronache e storcendo il naso davanti a "migranti illegali".

La nuova frontiera del politicamente corretto, che le Ong utilizzano nei comunicati e sperano di imporre, è "persone in movimento". Se non fosse da piangere, davanti all'arma giudiziaria per tappare la bocca alla libera stampa, sarebbe da ridere.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica