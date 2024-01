Secondo "Colpo di luna" per la Raffaele, con Arisa e Lillo & Greg

C'è chi l'ha elogiata e chi l'ha criticata. Chi ha applaudito al ritorno di Virginia Raffaele in tv e chi l'ha trovata noiosa. A noi, francamente questo Colpo di luna è piaciuto. E ci sono piaciute sia Virginia Virginia sia le su maschere. Per cui stasera - se non l'avete guardato venerdì scorso - seguite questo esperimento di riportare il varietà sul primo canale. Ecco gli ospiti che accompagneranno l'attrice nella seconda delle tre puntate: Arisa (tra due stralunate ci si intende), Carla Signoris, Emanuela Fanelli (tra due stralunate ci si intende, bis), Lillo & Greg per un momento super divertente, Massimo Ranieri e Michele Mirabella (chissà che cosa si inventerà con quest'ultimo).

Virginia inoltre avrà con sé i partner fissi dello show: Carlo Conti - che è rimasto prigioniero nella casa di Patty Pravo (ovviamente sotto il trucco c'è sempre la Raffaele) - , Gigi D'Alessio, Maurizio Ferrini in arte Signora Coriandoli. E Francesco Arca: evviva, uno dei primi valletti della storia della tv, un belloccio che fa da spalla alla presentatrice e non il contrario. Come nella prima puntata la Raffaele alterna sketch alle sue parodie più riuscite: Bianca Berlinguer, Beatrice Venezi, Barbara Alberti. Certo, quando si mette la maschera fa scompisciare dal ridere. Ma anche quando fa, anzi è, se stessa dimostra una capacità di tenere la scena e una brillantezza paragonabile a pochi altri conduttori. Una pecca: dovrebbe spiegare meglio allo spettatore l'intreccio tra Luna Park (la sua vita) e il colpo... di varietà. L'altra pecca: la durata dello show, ma questo non è imputabile a lei.