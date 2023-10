Il seguito dell'"Esorcista" conquista (immeritatamente) la vetta

Nonostante le numerose recensioni negative che hanno «salutato», in tutto il mondo, l'arrivo nelle sale del pessimo (va detto fermamente, senza se e senza ma) L'Esorcista - Il Credente, il pubblico lo ha premiato ugualmente (foto). Unendo in sala i fan del capolavoro di William Friedkin, di cui questo è l'indegno seguito, al pubblico di adolescenti che va a vedere horror a prescindere. Un 2x1 come quello delle indemoniate di questo film, un horror (si fa per dire, visto che non spaventa mai) all'insegna del politicamente corretto. Noioso come una tribuna elettorale, prevedibile come un aumento di tasse, scontato come un prodotto del supermercato. Eppure, eccolo primo, nella classifica degli incassi del fine settimana. Per lui, 1.192.127 euro in Italia e una media, sicuramente positiva, di 3.080 euro per ognuno dei 387 schermi sui quali è stato proiettato. Negli Usa, il sequel ha aperto con 28 milioni di dollari e considerando che ne è costato solo 30, i conti tornano. Anche se poi vanno coperti i diritti acquisiti del franchise, che hanno fatto staccare un assegno record da 400 milioni di dollari. Insomma, piano a gridare vittoria. Oltre al nuovo Esorcista, ci sono altre due novità nella classifica e sono entrambe italiane. La prima è Volevo un figlio maschio, il nuovo film di Neri Parenti, con Enrico Brignano mattatore; quinta posizione per la commedia, con 381.889 euro nelle casse. L'altro debuttante, entrato in top ten, è Nata per te, che racconta l'odissea del primo single capace di ottenere un'adozione, in Italia. Il titolo ha fruttato 250.440 euro.