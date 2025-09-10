Sempione, fine settimana di sport e fitness con i grandi campioni

Torna la quarta edizione di "Mypersonaltrainer days", rassegna di sport, fitness e sana alimentazione con i fuoriclasse dello sport e attività aperte a tutti: sabato e domenica nell'area attorno all'Arco della Pace. Tra gli ospiti: Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto (in foto), Diego Gastaldi, Jill Cooper, Nicolò Famiglietti, Jairo Junior e tanti altri. Domenica ci saranno i volti noti del calcio come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Tomas Locatelli, Massimo Maccarone, Stefano Torrisi, German Denis. L'evento è patrocinato dal Comune, all'inaugurazione parteciperà l'assessore allo Sport Martina Riva. L'iniziativa di quest'anno si presenta con una nuova denominazione: "Wellness (R)evolution" a significare l'evoluzione del concetto di benessere. Tanti gli appuntamenti: dai migliori workout e attività spettacolari a pratiche wellness di tendenza, ma anche talk con fuoriclasse del mondo dello sport e del benessere, senza dimenticare una serie di utili consulti medici. Oltre ai citati interverranno l'atleta paralimpico, ingegnere e inventore Diego Gastaldi, i guru del fitness Jill Cooper, Jairo Junior oltre a Nicolò Famiglietti e Silvia Fascians del roster di Power Talent Agency e altri.

"Milano si conferma capitale del benessere e dello sport capace di trasformare il proprio cuore in una palestra a cielo aperto. È un appuntamento che unisce atleti, famiglie e appassionati in un'esperienza gratuita e accessibile, ricordandoci che lo sport non è solo performance ma soprattutto salute, prevenzione e socialità. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione che ogni anno cresce e contribuisce a diffondere stili di vita sani e inclusivi" ha dichiarato Martina Riva.

Sabato alle 10, Tania Cagnotto, medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di tuffi,

descriverà le esperienze che le hanno permesso di evolvere e racconterà della sua esperienza con i giovani. A seguire il campione Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka 2001 nei 200 metri misti.