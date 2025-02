Il senso dell'eleganza moderna adesso sposa anche la tradizione

Ascolta ora 00:00 00:00

Poter fruire di una mente creativa come quella di Giorgio Galli, costituisce un vantaggio non indifferente e di questo Timex Group è perfettamente consapevole. Varesino di nascita e milanese di adozione, Galli può vantare oltre 30 anni di lavoro nel settore orologiero e, da circa un ventennio, è direttore creativo del suddetto Gruppo, con la responsabilità di oltre dieci brand; il suo Design Lab, con sede nella capitale lombarda, ha anche ampliato le proprie competenze in settori come il product design e la brand identity. Riguardo, poi, specificamente, Timex, questo il suo pensiero: Per me, Timex è un marchio unico, perché rappresenta indipendenza, bellezza senza tempo, qualità e un incredibile rapporto qualità-prezzo. E quando gli è stato chiesto di definire l'orologio più rappresentativo della filosofia del brand, ha progettato la Serie S, la cui prima espressione è stata il S1 Automatic, solotempo connotato, nei suoi tratti essenziali, da uno zaffiro rosso incastonato sul quadrante all'altezza del 6. La collezione firmata dallo stesso Galli, si è arricchita, poi, con il modello S2, in cui, il minimalismo di base è stato interpretato in modo ricercato, su di una cassa in acciaio e titanio da 38 mm, dalla carrure scheletrata, una soluzione che il designer aveva introdotto nel suo panel creativo, già nel 1996. Oggi, l'S2 si è evoluto con la variante in titanio, la cui carrure squelette accoglie un anello centrale in fibra di carbonio forgiata, a definire un concept innovativo, tra modernità e tradizione, disponibile in soli 500 pezzi. Il dettato contemporaneo viene, poi, sintetizzato da una lunetta bombata, sulla quale s'innesta un vetro glassbox in zaffiro antiriflesso, la cui estensione, a lambire il diametro della cassa, ricorda un mood anni '60, tale da trasformare la percezione dimensionale del quadrante. Quest'ultimo è in titanio satinato, ton sur ton con la cassa, e le sfere argentate di tipo Dauphine, scorrono su di un anello in acciaio con indici incisi, ad esaltare il minimal chic dell'insieme.

Ad animare il S2Ti Giorgio Galli, visibile fronte fondello in titanio, integrato da vetro zaffiro, è il calibro automatico Sellita SW200-1, dotato di un'autonomia di 41 ore, favorita da un rotore placcato nero. Completa l'insieme un bracciale regolabile con precisione, grazie al sistema I-Size.