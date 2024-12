Amore e angeli caduti

Ascolta ora 00:00 00:00

In streaming su RaiPlay è disponibile Fallen, serie tratta dall'omonima tetralogia letteraria di Lauren Kate che è, ormai, un vero e proprio classico del genere young adult. E in effetti la trama segue abbastanza fedelmente quella del romanzo. Protagonisti due angeli caduti, l'inconsapevole Luce e Daniel, intrappolati da una maledizione millenaria in un viaggio oscuro tra fede, redenzione e amore contrastato. Quando lo spettatore la incontra Lucinda Luce Price (Jessica Alexander, nella foto) è una diciassettenne tormentata sin dall'infanzia da visioni di inquietanti. È stata accusata di un crimine tremendo che, però, non ricorda di aver commesso. Per questo viene trasferita nella struttura Sword & Cross, un istituto misterioso e goticheggiante a metà fra un collegio e un riformatorio. Qui incontra Daniel (Gijs Blom), un enigmatico e irresistibile coetaneo - nelle intenzioni registiche, un po' scontatello nei fatti - che sembra conoscerla da sempre.

Tra visioni, flashback di vite passate e fughe infruttuose, Luce scopre di non essere una ragazza qualunque ma un Angelo dell'Amore mentre Daniel altri non è che un Angelo Guardiano. Insieme cercheranno di spezzare questo ciclo segnato da una tragica maledizione, che dura da millenni, e li condanna a rivivere sempre lo stesso tragico finale.