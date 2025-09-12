Svolta arcobaleno a Beautiful: arriva la prima coppia gay nella soap

Dopo 38 anni di messa in onda, la storica soap opera Beautiful (titolo originale The Bold and the Beautiful) apre le porte a una storia d’amore LGBTQ+: arriva la prima coppia gay dello show.

A interpretare i due protagonisti saranno Christian Weissmann e Harrison Cone, giovani attori americani che si preparano a entrare nel mondo carico di intrighi, amori e tradimenti della Forrester Creations. Una svolta importante per una delle soap più longeve e seguite al mondo, che finora aveva rappresentato solo marginalmente la comunità LGBTQ+.

Una love story arcobaleno

Stando alle anticipazioni degli episodi statunitensi, che in Italia arriveranno tra oltre un anno, Christian Weissmann interpreterà Remy Pryce, un caro amico di Electra Forrester, nipote del patriarca Eric Forrester. Harrison Cone, invece, potrebbe vestire i panni di Jack Marone, figlio di Nick Marone e Brooke Logan, ma partorito da Taylor Hayes a causa di uno scambio di ovuli avvenuto anni prima.

Il personaggio di Jack è stato recentemente menzionato in alcune puntate americane: viene descritto come un giovane creativo, appassionato di moda, che studia nella sede parigina della Forrester Creations International con l’obiettivo di diventare designer.

Chi sono Christian Weissmann e Harrison Cone

Sebbene ancora poco noti al pubblico italiano, entrambi gli attori hanno alle spalle esperienze televisive e artistiche significative. Christian Weissmann, nato il 16 febbraio 2000 a Chicago, è apparso in serie come Saved by the Bell, Dear White People e American Housewife. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo libro, Her, Him & I, una raccolta di poesie e riflessioni sull’identità e il percorso di crescita personale.

Harrison Cone, nato il 27 dicembre 2002 a Englewood, in Colorado, ha recitato in produzioni come First Love, Hacks, Superstore e American Horror Stories, dimostrando una versatilità che lo rende perfetto per un ruolo emotivamente intenso come quello che si appresta a interpretare in Beautiful.

I precedenti LGBT+ nella soap (e la lunga assenza di personaggi gay)

Nonostante l'ambientazione nel mondo della moda, un contesto da sempre vicino alla comunità queer, Beautiful non ha mai avuto un personaggio gay dichiarato. Fino ad oggi, la soap si era limitata a due precedenti inclusivi.

Nel 2012, Joanna Johnson e Crystal Chappell interpretarono Karen e Danielle, la prima coppia lesbica dello show.

Successivamente, nel 2015, fece il suo ingresso, interpretata da, il primo (e finora unico) personaggio transgender della soap.

Questa nuova storyline rappresenta dunque un momento epocale per Beautiful, che finalmente si apre in maniera più esplicita e significativa alle diverse sfumature dell’amore e dell’identità.