Bridgerton, un'attrice non tornerà nella 4° stagione? Ecco chi è

Mentre non accennano a calmarsi le polemiche intorno al finale della terza stagione di Bridgerton, che ha portato molti fan a lamentarsi con Shonda Rhimes per le libertà narrative prese nei confronti dei romanzi scritti da Julia Quinn, la storia d'amore tra Colin e Penelope è giunta al suo lieto fine, con la diffusione degli ultimi quattro episodi della stagione, che dal 13 giugno sono già disponibili su Netflix. Chiuso questo capitolo è lecito, dunque, far spaziare lo sguardo all'orizzonte, per cercare di capire quale sarà il futuro dello show televisivo che da anni, ormai, catalizza l'attenzione del pubblico di abbonati del servizio streaming.

Dal momento che si parla della quarta stagione - che, secondo USA Today non vedremo prima del 2026 - questo articolo contiene delle anticipazioni sul finale della terza stagione che potrebbero rovinare l'esperienza a chi non ha ancora completato la visione di tutti gli episodi disponibili. Secondo alcuni indizi captati nell'ultimo episodio, è pressoché certo che la prossima stagione della serie tv sarà incentrata sul personaggio di Benedict Bridgerton, che fino ad oggi è stato ignorato o trattato come una sorta di jolly da utilizzare per riempire lo schermo o, come si suol dire, allungare il brodo. A far propendere per questa opzione è una frase che dice Eloise, poco prima di partire per la Scozia insieme alla sorella Francesca, la cui storia è ora al centro delle lamentele online. Prima di partire, infatti, Eloise assicura Benedict che farà ritorno a Mayfair, a Londra, in tempo per il ballo in maschera organizzato dalla loro madre. Nel libro di Julia Quinn, Benedict incontra l'amore della sua vita proprio al ballo in maschera di Lady Violet.

Sebbene non ci siano dati certi sulla trama della prossima stagione e su quale sarà la coppia al centro della narrazione, sembra esserci però una possibile certezza: Julie Andrews, la ex Mary Poppins nonché voce fuori campo della serie, potrebbe non fare ritorno. Nel finale della terza stagione, infatti, Penelope annuncia a tutta l'aristocrazia londinese di essere lei la vera Lady Whistledown, con il bene placido della regina Charlotte. Poco dopo, mentre Bridgerton 3 si avvia alla conclusione, Lady Whistledown torna a parlare fuori campo, asserendo che quello sarà il suo ultimo bollettino mondano che porterà la sua firma. Poco dopo, la voce di Julie Andrews viene sostituita da quella di Nicola Coughlan, l'interprete di Penelope. La giovane ha finalmente trovato la sua voce, senza più bisogno di doversi nascondere e ora può usare il suo vero nome per firmare i suoi scritti. È molto probabile, dunque, che Julie Andrews non tornerà per la quarta stagione, dal momento che l'identità di Lady Whistledown non è più necessaria.

Tuttavia, secondo The Wrap , la voce e la presenza fuori schermo di Julie Andrews sono diventate così iconiche e così legate a Bridgerton che è possibile che gli sceneggiatori cambino le carte in tavola per far sì che la produzione non debba rinunciare a una tale star di Hollywood.