A caccia di streghe e vampiri

Guy Anatole, avvocato di umili origini ma di belle speranze, si prepara a iniziare una promettente carriera in un prestigioso studio legale di New York. Al colluquiodi assunzione il ragazzo seduce tutti i soci, sembra rispondere quasi leggendo nel pensiero le aspettative di chi ha davanti. Ma non è una esagerazione possiede proprio un dono particolare: la capacità telepatica di percepire i pensieri altrui, anche se in maniera frammentaria e non sempre controllabile a suo piacimento. La mattina stessa dell'assunzione, però, viene avvicinato da Helen, elegante donna di mezz'età che si rivela essere un membro della Talamasca, un'antica organizzazione segreta dedita alla sorveglianza del mondo sovrannaturale (a partire dai vampiri). E per Guy Anatole si spalanca un mondo diverso, in cui scoprirà di essere invischiato sin dall'infanzia.

Questa in soldoni la trama di Talamasca - L'ordine segreto, serie tratta dai romanzi di Anne Rice come la più celebre Intervista col vampiro (Entrambe le serie sono disponibili su Netflix).

In questo caso il risultato è un thriller gotico un po' lento ma con dei personaggi ben caratterizzati e un cast dove spicca la sempre bravissima Elizabeth McGovern che da C'era una volta in America sino a Dowton Abbey è sempre stata una garanzia. Forse riserva meno delusioni di Intervista col vampiro che è molto lontana dalle vette del film del 1994.