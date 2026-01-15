Una Christie diversa dal solito

Se volete vedere una trasposizione seriale delle opere di Agatha Christie (di cui quest'anno cadono i cinquant'anni dalla morte) fuori dal normale canone Poirot/Marple vi conviene andare sulla piattaforma Netflix e dedicarvi alla serie: I sette quadranti. Intanto i tre episodi vantano un cast stellare: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter (foto), Martin Freeman...

Poi c'è il piacere di vedersi squadernare davanti uno dei romanzi meno noti della Regina del giallo, dotato però di una trama veramente intrigante. Veniamo alla trama ridotta a concentrato. I ricchissimi Sir Oswald e Lady Coote organizzano una festa a Chimneys, la loro lussuosa tenuta nella campagna britannica. Tra gli invitati figurano Gerry Wade, Jimmy Thesiger, Ronny Devereux, Bill Eversleigh e Rupert Bateman detto Pongo. Tutti questi esponenti del bel mondo inglese sanno che Wade è un dormiglione, e così decidono di prendersi gioco di lui piazzando otto sveglie nella sua stanza, assicurandosi che suonino a diverse ore, nell'arco dell'intera notte.

Ma la mattina dopo, un compìto maggiordomo ritrova Wade cadavere: del potente sonnifero è apparso sul suo comodino, e una delle otto sveglie, momentaneamente sparita, viene poi ritrovata in una siepe.

Da lì si dipana un'indagine che flirta con il mondo dello spionaggio molto ben fatta. Insomma una Christie insolita ma al suo meglio.