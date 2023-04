Claudio Amendola è "Il Patriarca" nella nuova fiction di Canale 5

C’è una nuova serie tv da non perdere (e tutta italiana) che arriva in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Canale 5 dal 14 aprile è pronta a lanciare Il Patriarca, fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola. L’attore romano che fino a poco tempo fa si era trasferito su Rai Uno, trovando successo con Nero a metà, ora dopo ben 12 anni di assenza, ritorna a Canale 5 per una serie tv dalle grandi aspettative, piena di azione e di mistero, e che alla lontana, ricorda le grandi saghe familiari degli anni ’80 che tanto hanno avuto successo in America. 12 gli episodi prodotti – della durata di 50 minuti ciascuno – che sono raggruppati in sei prime serate che debuttano in tv, per l’appunto, dal 14 aprile. A dirigere il progetto è lo stesso Claudio Amendola, che torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri – che ha lavorato per Squadra Antimafia - e Mizio Curcio – che ha scritto alcuni episodi di Rosy Abate -. A produrre Camfilm, in collaborazione con Taodue.

Ambientata a Bari, anche se girata tra Roma, Monopoli e il capoluogo pugliese, la storia de Il Patriarca racconta di Nemo Bandera. Lui è uno degli uomini d’affari più influenti della Puglia e ha trovato successo e prestigio grazie a diversi traffici illeciti, denaro che è stato investito poi nella Deep Sea, la proficua azienda ereditata dal suocero e usata come copertura. In un giorno qualunque scopre di essere malato di Alzheimer. Sconvolto dalla notizia, decide – almeno all’inizio - di nascondere la novità, mentre comincia a pensare a chi può affidare il suo impero. Chi sarà a guidare l’azienda? La scelta ricade su uno dei due figli avuti da sua moglie Serena (Antonia Liskova): Nina (Giulia Schiavo), donna bella e disinibita con la vena artistica, e Carlo (Carmine Buschini), insicuro e con un passato da tossicodipendente. Entrambi, però, non hanno nessun interesse nel prendere le redini dell’azienda di famiglia. In un gioco di inganni e torbidi segreti, la scelta di Nemo potrebbe persino ricadere su Lara, avuta da una relazione extraconiugale, e su Mario, spietato avvocato dal carattere schivo.

Quella de Il Patriarca è una serie dal sapore internazionale, che guarda alle produzioni italo-americane come Gomorra, senza dimenticare il fascino di una fiction italiana. Si promettono colpi di scena, inganni, segreti e misteri per una storia densa di azione e in cui niente è ciò che sembra.