The Crown 6: data di uscita, trama, cast e sorprese. Cosa c'è da sapere

Come accade da molti anni alle serie tv di successo, anche l’ultima stagione di The Crown sarà disponibile in streaming divisa in due parti, la cosiddetta stagione 6A e 6B. Netflix ha annunciato ieri le date in cui terminerà l’epopea sulla Corona britannica. Epopea sotto forma di serie televisiva da binge watching che tanto ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, poiché basata su uno dei personaggi più interessanti del Novecento - e fino al settembre 2022 ancora in vita - la Regina Elisabetta II.

Quando esce The Crown 6

Come detto, l’ultima stagione sarà divisa in due parti: la prima sarà su Netflix a partire dal 16 novembre. Sulla locandina viene mostrata l’attrice che interpreta Lady Diana, di spalle, e con addosso il costume intero azzurro con cui fu paparazzata nella sua ultima estate, quella del 1997. La seconda parte sarà sulla piattaforma dal 14 dicembre. In questo caso la locandina ritrae l’attrice che interpreta la Regina avviarsi, forse tristemente, verso una grande porta aperta, che staglia un’ombra lunga su di lei.

La trama

La storia di The Crown si interromperà ai fatti avvenuti nel 2005. Quindi la seconda locandina potrebbe riferirsi a diversi avvenimenti: le critiche che la Regina dovette fronteggiare a seguito della morte tragica di Diana in un incidente stradale, ma anche i lutti legate ad alcune persone a lei molto care, come la sorella Margareth e la Regina Madre Elisabetta Bowes-Lyon (scomparse entrambe nell’anno del sui Giubileo d’Oro, il 2002), nonché gli scandali e infine il permesso al Principe Carlo di sposare Camilla Parker Bowles. La storia parlerà anche del dolore dei Principi William e Harry dopo la morte della madre.

Il cast

Il cast della sesta stagione di The Crown risulta confermato rispetto a quello della quinta per parte dei personaggi già presenti, ovvero Imelda Stauton (Regina Elisabetta II), Dominic West (Principe Carlo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Elizabeth Debicki (Lady Diana), Jonathan Pryce (Principe Filippo di Edimburgo) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Nella seconda parte della stagione tre attori adulti interpreteranno due personaggi già ritratti come bambini e una new entry, ovvero Ed McVey (Principe William), Luther Ford (Principe Harry) e Meg Bellamy (Kate Middleton).

Cosa aspettarsi

È davvero molto difficile immaginare le sorprese che riserverà The Crown 6. Nelle passate stagioni il telefilm è riuscito a tradurre in immagini, talvolta frutto di invenzione, momenti pubblici e privati che sono stati fondamentali per la Corona britannica nel Novecento, come il ballo tra Elisabetta e il presidente filosovietico del Ghana Kwame Nkrumah, o l’attentato Ira in cui rimase vittima Lord Louis Mountbatten, amato zio del principe Filippo. E in molti si sono chiesti se quella scena in cui Lady Di scorrazza con i pattini attraverso i corridoi di Buckingham Palace con il sottofondo di Girls on Film dei Duran Duran sia qualcosa di veramente accaduto. Quello che probabilmente incarna molte aspettative del pubblico è che anche e soprattutto questa stagione finale sarà indimenticabile.