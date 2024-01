Doc - nelle tue mani: quando inizia e cast. Chi sono gli attori (vecchi e nuovi)

C’è tanta attesa in merito al ritorno di una delle fiction Rai più amate degli ultimi anni. Stiamo parlato di Doc – nelle tue mani che, dall’11 gennaio, torna in prima serata con i nuovi episodi della terza stagione della serie (anche se i primi due sono già disponibili in streaming su RaiPlay). Luca Argentero, attore amato dal pubblico che si è sempre diviso tra cinema e piccolo schermo, torna a indossare i panni del dottor Andrea Fanti, medico brillante che lavora al Policlinico Ambrosiano di Milano, luogo in cui per un lungo periodo ha ricoperto il ruolo di primario. Fino a quando non è stato ferito mortalmente da un colpo di pistola e… ha perso la memoria. Da qui hanno preso forma le storie personali e lavorative dei medici e dello staff medico dell’ospedale. Con questa miscela – molto funzionale – Doc ha trovato largo consenso tra il pubblico, diventando la serie medica (dopo Incantesimo) che ha trovato il successo in Italia. E ora la stagione tre arriva in tv con tante novità, sia dal punto di vista delle storie che con un cast rinnovato (in parte) tra conferme e new entries.

Cosa accadrà tra le corsie dell’ospedale più in voga della tv? Nelle 8 puntate previste, Andrea Fanti è deciso più che mai a continuare il suo percorso e la terapia per riacquistare la memoria. Chi invece spera che lui non ricordi tutto quello che è accaduto in passato è Agnese, la sua ex moglie, che nasconde un segreto. E se Agnese si augura che le cose possano non cambiare, c’è invece un altro personaggio che sostiene e supporta il recupero del medico. Parliamo di Giulia, piena di speranze all’ipotesi che Andrea possa finalmente ricordare il loro amore. Divisa tra i sentimenti che prova, Giulia sembra comunque intenzionata a trasferirsi in un altro ospedale e lasciare il suo lavoro al Policlinico Ambrosiano di Milano.

Oltre a Luca Argentero, nel cast di Doc è confermato il ritorno di Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, e Sara Lazzaro che presta il volto a Agnese, ex moglie del protagonista. Tra le schiere torna – per fortuna – anche l’amato Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo Bonvenga. La stagione 3 si apre poi all’insegna delle novità. In Doc 3, infatti, solo ben tre i nuovi personaggi che si mescolano a quelli già presenti. Atteso è il debutto di Giacomo Giorgio nei panni di Federico Lentini. L’attore volto celebre di Mare Fuori e del recente Elisa – il caso Claps, ora interpreta il figlio di un luminare di Milano che ha sempre frequentato scuole e compagnie esclusive. Ha scelto medicina con l’obiettivo di diventare oculista come il padre e rilevarne, un giorno, la clinica. Si aggiunge anche Laura Cravedi che presto il volto a Martina Carelli. Lei è brava, empatica, intuitiva, preparata: il medico che chiunque vorrebbe incontrare ma dietro la patina di perfezione nasconde un segreto. E infine c’è Elisa Wong che interpreta Lin Wang. Lei è milanese ma di origini cinese. I genitori sono proprietari di una catena di grandi magazzini del capoluogo lombardo. Lin, però, non ha mai voluto seguire la loro strada e ha scelto la medicina.