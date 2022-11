Ellen Pompeo lascia Grey's Anatomy dopo 19 stagioni

Ellen Pompeo dice addio a Grey's Anatomy dopo diciannove stagioni di onorata carriera. La nota serie medical ideata da Shonda Rhimes che ha ereditato il lascito di prodotti come E.r. perde dunque la sua protagonista e uno dei volti più riconoscibili dello show: uno dei pochi a essere rimasto sin dal primo episodio della prima stagione e che rappresentava un po' il cuore di tutta la storia, con le sue sfide e le sue tragedie che hanno costellato il suo cammino. A darne notizia è stata Ellen Pompeo stessa, con un post sul suo account ufficiale Instagram in cui si legge: "Sarò eternamente grata e riconoscente per tutto l'amore e il supporto che avete dato a me, a Meredith Grey e allo show per diciannove stagioni." Il post dell'attrice continua con quella che è senza dubbio una lettera d'amore che Ellen Pompeo ha voluto dedicare ai fan della serie tv, che di fatto hanno contribuito a sancire il suo successo. L'attrice scrive: " In tutto questo... niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza i migliori fan del mondo. Siete tutti piloti e avete reso questa corsa davvero divertente ed iconica. Vi amo follemente."

Dopo aver mostrato tutto il suo amore ai fan che hanno sostenuto la sua carriera - di cui Grey's Anatomy rappresenta di certo il picco più alto - Ellen Pompeo ha voluto comunque tranquillizzare gli appassionati della serie televisiva, assicurando che il suo non è un vero e proprio addio e che le porte dello show non rimarranno chiuse per sempre. Nello stesso e già citato post di Instagram, infatti, l'attrice scrive: "Sapete che lo show deve andare avanti e io sicuramente tornerò a farvi visita. Con tanto amore e immensa gratitudine."

La notizia dell'uscita di scena di Meredith Grey è stata commentata anche da Shonda Rhimes, creatrice della serie che da diciannove anni tieni incollati al piccolo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. La creatrice di Shondaland, brand con il quale sono stati realizzati numerosi prodotti, non da ultimo il seguitissimo Bridgerton, ha postato sul suo account Instagram un carosello di foto che la ritraggono accanto ad Ellen Pompeo. Nella didascalia si può leggere: "Che viaggio incredibile sono state queste diciannove stagioni. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'incomparabile Ellen Pompeo, l'unica e sola Meredith Grey. Questo non è un addio, è un 'ci vediamo più tardi'. Non vedo l'ora di scoprire cosa bolle in pentola per Ellen, Meredith e il Grey Sloan Memorial"

Sebbene la notizia dell'abbandono di Ellen Pompeo abbia sconvolto i fan che seguono Grey's Anatomy sin dall'inizio, il cambiamento era comunque già nell'aria. Lo dimostra il fatto che nella diciannovesima stagione dello show - che ha debuttato il 2 novembre su Disney+ - l'attrice appaia per un numero limitato di episodi, come se si stesse preparando già a dire addio al suo vasto pubblico.