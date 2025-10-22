Emily in Paris 5: Roma, la Vespa e i colpi di scena. "Qui tutto è possibile"

“ A Roma tutto è possibile ”: è con questa promessa che Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, serie di successo creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins. La nuova stagione, in arrivo in streaming dal 18 dicembre, porta la protagonista nel cuore dell’Italia, tra le meraviglie della Capitale e i canali incantati di Venezia.

Dopo il finale della quarta stagione, in cui Emily lasciava Parigi per seguire Marcello (interpretato dall’attore italiano Eugenio Franceschini) e aprire la sede romana dell’Agence Grateau, la quinta stagione si apre con un’immersione nella "dolce vita": giri in Vespa, feste esclusive, abbracci romantici davanti ai monumenti della Città Eterna, e persino un’escursione in motoscafo a Venezia.

Chi è rimasto a Parigi

Ma, come suggerisce con ironia il trailer, “ se siamo tutti qui… chi è rimasto a Parigi? ”. Infatti, Emily non abbandonerà del tutto la Ville Lumière: il creatore Darren Star ha confermato che la narrazione si sposterà nuovamente anche a Parigi, riportando sullo schermo le atmosfere amate dal pubblico fin dal primo episodio.

Nel corso dei nuovi dieci episodi, Emily dovrà affrontare non solo il cambio di città, ma anche nuove sfide professionali e personali. A capo dell'agenzia romana, la giovane social media strategist si scontrerà con imprevisti lavorativi e delusioni sentimentali. Quando un progetto importante fallisce, la crisi è dietro l’angolo e anche i rapporti più solidi vengono messi alla prova. A riportarla in equilibrio sarà ancora una volta il suo spirito intraprendente, tra introspezione, amicizie rafforzate e un grande segreto che rischia di cambiare tutto.

Le new entry del cast

Il cast vede il ritorno dei personaggi storici come Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine) e Lucien Laviscount (Alfie).

Tra le new entry, spicca, nel ruolo della principessa, un'amica reale di Sylvie. Con questa nuova stagione, Emily in Paris promette una fusione ancora più brillante tra moda, amore, lavoro e cultura europea, con l’Italia a fare da cornice a nuove sorprese, colpi di scena e trasformazioni.