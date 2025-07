Emily in Paris torna in Italia: ecco dove saranno girati i nuovi episodi

Sembra proprio che la storia d'amore tra l'Italia e la serie tv targata Netflix Emily in Paris sia destinata a perdurare. La serie televisiva, che segue abitualmente le avventure di Emily (Lily Collins) nella città di Parigi, aveva già fatto una trasferta in Italia, con episodi ambientati a Roma, in una messa in scena che sembrava voler ricreare la Dolce Vita, che da sempre popola l'immaginario che gli americani hanno della capitale. Ora, dopo la parentesi nella città eterna che aveva indispettito addirittura Macron, il cast della serie Netflix sarebbe pronta a trasferirsi nella città immortale del Bel Paese: Venezia. Per la quinta stagione, entrata ufficialmente nella fase di produzione, la protagonista si muoverà tra rii e calle, spostandosi sulle gondole e attraversando palazzi storici che si affacciano direttamente sul Canal Grande. A dare l'annuncio ufficiale è stato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram che ha "scavalcato" anche Netflix stessa.

Nel post condiviso sui social si vede l'attrice che tiene in mano una tazzina di caffè con il logo della serie e sotto la scritta "Emily in Paris? No, Emily in Venice!" Come spiega lo stesso Zaia nella didascalia che accompagna l'immagine, una parte della quinta stagione di Emily in Paris verrà girata nel centro storico della Serenissima, tra il 15 e il 25 agosto, poco prima che si aprano le porte della 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che richiamerà al Lido di Venezia un numero abbastanza folto di star e celebrità. Zaia ha inoltre fatto sapere che il regista della serie, Andrew Fleming, è già stato avvistato in laguna per i primi sopralluoghi che condurranno poi alle riprese vere e proprie della quinta stagione. "È una notizia straordinaria," scrive il presidente della Regione Veneto, "che conferma come il nostro territorio sia sempre più attrattivo per le grandi produzioni audiovisive globali, grazie al suo patrimonio unico e al lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore." Il post di Zaia, poi, si conclude con una dichiarazione quasi istituzionale, che recita: "È un orgoglio vedere talenti veneti valorizzare la loro terra e portare il Veneto in milioni di case in tutto il mondo!! Ci vediamo sul set, nella nostra splendida Venezia".

Se da una parte fa senza dubbio piacere vedere le grandi produzioni che sbarcano in Italia, portando anche a collaborazioni importanti a livello economico, i veneziani sono divisi tra chi è euforico per la possibilità di vedere la propria città su Netflix e chi invece deve ancora riprendersi dalle sfarzose nozze di Bezos, che tanti disagi hanno portato ai cittadini

autoctoni. Emily in Paris, intanto, continua la sua trasformazione e il suo passaggio dall'essere un semplice prodotto di intrattenimento a una vera e propria vetrina per abiti, viaggi e mondo del lusso in generale.