Federico Cesari, la laurea in medicina, l'arrivo della prima figlia: chi è “Martino” di Skam Italia

Tutti lo abbiamo conosciuto come Martino, il personaggio che interpreta nella serie teen drama Skam Italia, diretta da Ludovico Bessegato, ma Federico Cesari è laureato in medicina ed è da poco diventato papà. Lo aveva annunciato poche settimane fa, pubblicando uno scatto sui social con la compagna Camilla Page e accompagnando la foto con una dolce didascalia: “Imparando qualcosa sull'amore”.

Chi è Federico Cesari

Classe ’97, Federico Cesari è nato a Roma e, nonostante la giovane età, ha preso parte a diverse serie televisive e film. Si avvicina alla recitazione sin da piccolissimo, esordendo nella serie televisiva I Cesaroni, nel ruolo di Andy e nella serie Tutti pazzi per amore. Prende parte anche a La cena per farli conoscere e a Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Qualche anno dopo, nel 2017, lo vediamo in un episodio di Don Matteo, nel ruolo di Lucio Volpe.

Il vero successo, però, arriva nel 2018 grazie alla serie Skam Italia, tratta dall’omonima serie norvegese. Nel teen drama, come anticipato, interpreta Martino Rametta ed è il protagonista della seconda stagione. L’adolescente, si innamora di un ragazzo più grande e affronterà la paura del giudizio degli altri a causa della sua omosessualità. Attraverso il personaggio di Martino, il regista esplora tematiche molto importanti, quali l’omofobia e le relazioni con gli altri. Insomma, un ruolo che consente a Federico Cesari di indagare su diverse sfumature emotive.

Il successo e la laurea in Medicina

Nel 2022, l’attore viene scelto per il ruolo di protagonista di Tutto chiede salvezza. Una serie che esplora il delicato tema della salute mentale in Italia, in cui Federico indossa i panni di Daniele, un giovane costretto a un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in un ospedale. È proprio per Tutto chiede salvezza che Cesari riceve il David Rivelazioni italiane 2024 e vince ai Nastri d’Argento il Premio Biraghi-Serie, insieme a Fotinì Peluso. Sempre nella stessa occasione, inoltre, l’attore porta a casa anche il Premio Persol come "giovane promessa".

Non solo una carriera nel piccolo e nel grande schermo (nel 2023 prende parte al film L'ultima medicina, a Roma, riuscendo a portare avanti gli studi, parallelamente alla carriera da attore.