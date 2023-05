Festa della mamma, le madri (e figlie) migliori delle serie televisive

Le madri sono spesso i punti fermi di moltissimi prodotti d'intrattenimento. Le serie televisive, da questo punto di vista, non fanno alcuna differenza. Donne forti, spesso spinte a nascondere la propria fragilità per il benessere dei figli, le madri delle serie televisive si presentano allo spettatore sotto svariate forse: che sia quella della migliore amica o della madre "vecchio stampo", le mamme sul piccolo schermo hanno sempre un ruolo preciso. In occasione della festa della mamma ecco allora una lista delle madri migliori apparse nella serialità internazionale.

Le migliori madri delle serie tv

Nora Walker, Brothers & Sisters

Come avviene anche con la serie Parenthood, che molto deve a Brothers & Sisters, le serie incentrate su un nucleo familiare e le sue diramazioni offrono sempre uno spaccato molto affascinante sulle famiglie americane, permettendo a grandi attrici di interpretare ruoli materni che entrano poi nella storia del piccolo schermo. È il caso di Sally Field che in Brothers & Sisters interpreta la matriarca di una grande famiglia, Nora, che mentre conduce la grande azienda di famiglia e scende a patti col tradimento del marito, rimane una figura presente, costante e di supporto per tutti i suoi figli. È al loro fianco quando combattono discriminazioni, errori, lutti e malattie.

Kristina Braverman, Parenthood

Interpretata da Monica Potter, Kristina Braverman potrebbe rappresentare il classico modello della mamma statunitense: bionda, gentile, sempre pronta ad accompagnare i figli nelle varie attività extrascolastiche. Kristina, però, è anche una donna saggia e incredibilmente forte, che combatte tutti gli ostacoli che la vita le pone sul cammino. Non sono la scoperta di avere un cancro al seno che mina le sue certezze e la sua capacità di voler vedere sempre positivo. Ma anche la sindrome di asperger di suo figlio Max, che la spinge a reinventarsi ogni giorno come madre per poter assistere al meglio il figlio in un percorso che è inedito per entrambi.

Marge Simpson, The Simpson

The Simpson è una serie animata che ha fatto della satira e dell'ironia il suo marchio distintivo. Sebbene venga - anche giustamente - percepita soprattutto come una serie che fa ridere, è in realtà un prodotto molto profondo e intelligente. Capace non solo di rimandare allo spettatore il ritratto di un'America sempre più contraddittoria, ma capace anche di costruire una delle famiglie più verosimili e interessanti del piccolo schermo. Tutte le dinamiche relazionali che si instaurano all'interno della piccola villetta di Springfield sono realizzate con una consapevolezza che lascia quasi basiti. E il fulcro di questo microcosmo è senza dubbio Marge. Marge è una donna che si aggira intorno ai trenta/trentacinque anni, che ha messo da parte qualsiasi ambizione artistica per diventare madre. Una scelta che, per lei, non è mai stata un sacrificio e che ha riconfermato ogni volta che temeva che le mura domestiche le andassero troppo strette. Anche se a prima vista può sembrare una donna di vecchio stampo, senza personalità, Marge è il vero motore della famiglia Simpson, la sua ancora e la sua bussola.

Rebecca Pearson, This is us

Quando si pensa alla serie This is us, il primo pensiero dello spettatore corre al protagonista Jack Pearson, interpretato da Milo Ventimiglia, che molti conoscono anche per aver interpretato Jess in Una mamma per amica. Jack è un po' l'eroe della serie e il suo percorso,così come il suo epilogo, lo rendono facilmente il personaggio più amato dello show. Ma a ben guardare è sua moglie Rebecca, interpretata da Mandy Moore, a tenere insieme la famiglia. È la sua presenza costante, a tratti silenziosa, che permette ai tre figli di avere sempre un porto sicuro in cui tornare, una casa che non è fatta solo di pietra a legno, ma che ha le sembianze di questa donna gentile ma determinata.

Lorelai Gilmore, Una mamma per amica

Interpretata da Lauren Graham, Lorelai Gilmore è una donna diventata madre a soli sedici anni e che ha avuto la forza e il coraggio di abbandonare la vita privilegiata ma asfissiante dei suoi genitori per costruirsi da sola una vita per sé e per sua figlia Rory. Il rapporto madre-figlia che si vede in Una mamma per amica parte proprio dal desiderio di Lorelai di costruire una vita in cui lei sia felice e che ruoti essenzialmente intorno alla figlia. Lorelai è una madre che vuole insegnare l'indipendenza, lo spirito critico, ma che ha anche una passione smodata per la cultura pop. È prima di tutto la migliore amica di sua figlia. E sebbene questo abbia dei risvolti negativi - Rory, ad esempio, è uno dei personaggi più viziati e passivo-aggressivi delle serie tv - il rapporto che si instaura tra le due è di quelli indissolubili, proprio come dovrebbe essere un buon rapporto madre-figlia. A margine, un cenno veloce anche a Emily Gilmore, la madre di Lorelai. Sebbene non sia affascinante come la figlia, né abbia il suo carisma da giovane ribelle, Emily Gilmore nasconde sotto la sua scorza durissima un cuore e una fragilità che col tempo conquistano tutti gli spettatori.

Joyce Summers, Buffy

Già di per sé non deve essere facile essere la madre di un'adolescente che si è appena trasferita in una nuova scuola. Ma le difficoltà genitoriali aumentano se quell'adolescente è anche la Prescelta, la Cacciatrice che, di generazione in generazione, è chiamata a proteggere l'umanità da vampiri e altre creature demoniache. Joyce Summers è una madre single che fa di tutto per garantire la felicità e la sicurezza della figlia, dapprima ignorando del tutto il mondo oscuro in cui Buffy è costretta a muoversi. Joyce è una madre che sa essere amica e genitore al tempo stesso, che cerca di imporre delle regole alla figlia, ma è anche capace di comprendere i bisogni e di combattere al suo fianco. Inoltre Joyce Summers è la protagonista di uno degli episodi più potenti e rivoluzionari della serie tv degli anni Duemila, The body.