Flop clamoroso e chiusura anticipata: la serie tv The Idol è un disastro

Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima? Da qui prende le mosse "The Idol", la serie del momento. Ma non in ottica positiva: il prodotto HBO è uno dei flop più clamorosi degli ultimi anni, tanto da chiudere prima del previsto. Il quinto episodio – “Jocelyn Forever” – in onda la prossima settimana sarà anche il finale di stagione. Ma in origine erano previste sei puntate.

I rappresentanti di HBO hanno rifiutato di commentare la decisione, ma una fonte anonima ha confidato ai microfoni di TVLine: "La stagione si è conclusa con cinque episodi dopo i cambiamenti significativi apportati da Sam Levinson. Tutto è stato detto, la nuova storia ha finito per richiedere solo cinque episodi” . Forte di molta stampa amica, Levinson è entrato nel progetto in corsa e ha riscritto e rigirato tutto, dando ampio spazio a sesso e nudità. Venduto come la versione più scandalosa di “Euphoria”, “The Idol” non ha rispettato i pomposi proclami.

Trash a palate, sequenze hard senza un fine, interpretazioni pessime. Basti pensare a The Weeknd, apprezzato cantante ma con qualità attoriali tendenti allo zero. Scene di nudo a raffica, abusi, torture, persino collari elettrici: “The Idol” vuole scandalizzare, ma risulta terribilmente noioso: la scrittura è incredibilmente debole e l’effetto choc/wow è archiviato dopo i primi dieci minuti. Messe da parte le problematiche in fase di produzione – tra scandali, licenziamenti e così via – le prime reazioni al Festival di Cannes sono state unanimi: la peggior serie dell’anno. Ma c’è anche chi è andato oltre, parlando del più grosso fallimento della storia di HBO.