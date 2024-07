Hanno ucciso l'uomo ragno: tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv sugli 883

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre Max Pezzali continua a fare il tutto esaurito (o quasi) negli stadi di tutta Italia con il suo tour estivo dedicato alle hits della sua carriera, Sky ha rilasciato il nuovissimo teaser trailer di Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, serie tv che racconterà la nascita e l'ascesa degli 883, band formata dallo stesso Pezzali insieme a Mauro Repetto, colonna sonora degli anni Novanta e oggi simbolo di una forte nostalgia per un tempo dorato che forse non c'è più. La serie si intitola come il famoso brano del 1992 inserito nell'album omonimo che ha segnato il successo definitivo della band, dopo la partecipazione al Festivalbar di quell'estate: un brano dedicato a un eroe Marvel utilizzato per fare una critica sociale e culturale.

Tutti i dettagli su Hanno ucciso l'uomo ragno

Composta da otto episodi e presentata sul sito di Sky TG24 come una "dramedy" - un prodotto, cioè, che miscela elementi tipici della commedia a toni più drammatici - Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 farà il suo debutto il prossimo 11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW e vede come protagonisti Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro Repetto. La regia è affidata a Sydney Sibilia, regista che ha già mostrato il suo talento con la trilogia di Smetto quando voglio e che in questa avventura dedicata agli 883 sarà affiancato anche da Francesco Ebbasta e Alice Filippi. La sceneggiatura della serie televisiva - che potrebbe debuttare forse in qualche festival autunnale - è stata scritta dallo stesso Sibilia insieme a Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Prodotta dallo stesso regista insieme a Matteo Rovere, Hanno ucciso l'uomo regno prende il via nella Pavia di fine anni Ottanta, dove due ragazzi appassionati di musica e con sogni tanto grandi per una città così piccola, diventano prima compagni di banco e poi membri della stessa band, autori di canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto e diventeranno l'inno di un'intera generazione. Ma come avviene spesso quando la fama bussa alla porta, il successo degli 883 rischia di distruggere qualsiasi cosa, anche l'amicizia tra Max e Mauro.

Il teaser trailer della serie è già stato mostrato ai fan di Max Pezzali, come video di apertura ai concerti di queste ultime settimane; da qualche ora, però, è disponibile online per tutti.

Il video suggerisce immediatamente l'aura della serie tv, che vuole essere non solo il racconto biografico di un gruppo musicale diventato iconico, ma anche un racconto di formazione incentrato su due ragazzi che hanno scelto di non seguire pedissequamente la strada che la società aveva disegnato per loro e hanno deciso, al contrario, di puntare tutto sui propri sogni e le proprie ambizioni.