Harry Potter, gli attori più amati del cast che ci hanno lasciato

Harry Potter è una saga il cui successo ha fatto sì che la storia nata dalla penna di J.K. Rowling diventasse un vero e proprio evento culturale, un bagaglio individuale che ha portato spettatori sparsi in tutto il mondo ad affezionarsi non solo ai personaggi che si muovono intorno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ma anche agli attori che li hanno interpretati.

Purtroppo, nel corso di questi anni, molti attori ci hanno lasciato: da Leslie Phillips (voce del Cappello Parlante) a Robert Hardy (il Ministro Cornelius Caramell), arrivando all'interprete di Barty Crouch Sr. (Roger Lloyd Pack), sono molti gli interpreti che hanno lasciato questo mondo, lasciando un vuoto incolmabile. La mano fredda della morte, però, non ha ignorato nemmeno attori con ruoli più importanti ed estesi della saga, il cui trapasso ha portato tantissimi fan in tutto il mondo ad esprimere il proprio lutto.

Gli attori della saga che ci hanno lasciato

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Hagrid è senza dubbio uno dei personaggi più amati della saga di Harry Potter. È lui che preleva Harry dalla casa in cui è avvenuta la tragedia, portandolo a vivere con i Babbani. È lui che salva il bambino appena undicenne da una vita passata con gli zii, escluso e non amato. È sempre Hagrid a raccontare ad Harry la verità sulla sua identità e i suoi genitori. Per Harry, dunque, Hagrid non solo è sempre stata una presenza fissa nell'ambiente scolastico ( "Hogwarts non esiste senza te" , gli dirà in un capitolo della saga cinematografica), ma anche una sorta di figura paterna e migliore amico. E Robbie Coltrane è stato bravissimo a rappresentare questo personaggio tanto amato, al punto che il mondo intero ha mostrato il proprio lutto quando l'attore si è spento il 14 ottobre 2022 a settantadue anni.

Alan Rickman - Severus Piton

Alan Rickman era un attore con alle spalle una numerosa lista di personaggi e ruoli che avevano già lanciato la sua carriera. Ma è indubbio che il pubblico lo ricorderà sempre e soprattutto per la sua intepretazione di Severus Piton, il professore di Pozioni che prende subito in antipatia Harry e che, nei primi capitoli, si mostra quasi come il vero antagonista del protagonista. In realtà Piton è uno dei personaggi più complessi e stratificati nati dalla penna di J.K. Rowling, con un percorso che lo ha fatto diventare uno dei personaggi più amati. Alan Rickamn lo ha interpretato in maniera magistrale. L'attore è morto il 14 gennaio 2016, all'età di sessantanove anni, dopo una battaglia contro un tumore al pancreas.

Richard Harris - Albus Silente

Al pari degli altri attori nominati, Richard Harris è stato un attore di tale fama da non aver bisogno di presentazioni. La sua carriera è stata lunga e prolifica e si è conclusa con l'interpretazione di Albus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Harris morì il 25 ottobre 2002 a seguito della malattia di Hodgkin, all'età di settantadue anni. Secondo quanto si legge su Usa Today, Harris chiese di non essere sostituito, ma la saga doveva andare avanti e Silente avrebbe avuto un peso sempre maggiore. Per questo venne assunto Michael Gambon, che interpretò il preside di Hogwarts per i restanti sei film.

Sir John Hurt - Olivander

Sir John Hurt è da tempo considerato uno dei migliori attori britannici che abbiano mai calcato le scene, al punto da meritarsi anche la nomea di Cavaliere dell'Impero Britannico. Per quanto riguarda la saga di Harry Potter, nonostante non abbia avuto un ruolo con un minutaggio importante, Sir John Hurt ha ereditato comunque un personaggio iconico come il mago Olivander, colui che vende bacchette nel quartiere magico di Diagon Alley. L'attore è morto il 25 gennaio 2017, dopo che gli era stato diagnostico un tumore al pancreas.

Richard Griffiths - Vernon Dursley

Di sicuro Vernon Dursley è uno dei personaggi più odiosi della saga, uno zio egoista e crudele che rende a Harry la vita impossibile. Richard Griffiths, però, era un attore molto amato e una persona che, sul set, si era guadagnato l'affetto di tutti. Secondo Usa Today, quando Griffiths morì Daniel Radcliffe lo descrisse come un attore che "è sempre stato al mio fianco, soprattutto in due dei momenti più importanti della mia carriera." L'attore è morto il 13 marzo 2013 all'età di sessantacinque anni, a seguito di alcune complicazioni legate a un intervento cardiaco.

Helen McCrory - Narcissa Malfoy

Draco Malfoy (Tom Felton) è senza dubbio l'antagonista principale di Harry Potter: dunque non sorprende che anche la famiglia Malfoy abbia avuto un ruolo nella storia. Di questa fa parte anche Narcissa Malfoy, madre di Draco, interpretata dalla bravissima Helen McCrory, che poi aveva convinto il pubblico anche con il personaggio di Polly in Peaky Blinders. L'attrice è morta dopo una battaglia al cancro, il 16 aprile 2021 all'età di cinquantadue anni.