Doctor Who, il "Signore del tempo" compie 60 anni: dove vedere lo speciale in Italia

È una tra le serie tv più longeve che sono state prodotte in Inghilterra e, oltretutto, una delle più celebri per il canale della Bbc. Risale al novembre del 1963 il primo, storico, episodio di Doctor Who e, nonostante uno stop forzato a metà degli anni Novanta a causa di una grave crisi di ascolti, dal 2005 e sotto la guida di Russell T. Davis, la serie è tornata in tv continuando a mietere consensi fino ad oggi. E il prossimo 25 novembre, sulla Bbc e in streaming su Disney+ - nei Paesi dove il servizio è attivo (Italia compresa), arriverà il primo dei tre episodi speciali per celebrare i 60 anni di Doctor Who. Un anniversario molto importante per la serie inglese, che segna un vero e proprio punto di svolta per le avventure oltre lo spazio per il "mitico" Signore del tempo. In Italia, anche se lo show è arrivato un po' sordina, sul web ha trovato un bacino di utenti molto attivo che segue con assiduità le imprese di un uomo straordinario che viaggia avanti e indietro nella curva del tempo con il suo Tardis, con il solo scopo di salvare vite e di ritrovare casa.

E gli speciali che arrivano su Disney+ partono proprio da questo punto, e aprono la strada alla nuova stagione di Doctor Who che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2024. Un punto di svolta, dicevamo, perché, lo scorso autunno, Disney Branded Television e Bbc hanno annunciato di aver unito le forze per portare l’amatissima serie tv di Doctor Who al pubblico globale e farlo uscire così dalla nicchia del web. Lo speciale per il sessantesimo anniversario è un’occasione molto ghiotta. I tre nuovi speciali che arriveranno su Disney+ in tutto il mondo, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda dove invece andranno in onda sulla Bbc, riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate) che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who).

Ma chi sarebbe il Dottor Who? Lui è il Signore del Tempo, cioè un alieno dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Esplora l'universo a bordo del Tardis, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo. È solo dopo che il suo pianeta è stato distrutto dai Dalek durante la "guerra del tempo". Ha due cuori e ha capacità di rigenerarsi e quindi di cambiare aspetto. Nella stagione in arrivo, per la prima volta, sarà di colore. Di così grande successo che ha dato vita a un franchise molto fruttifero. Il programma è considerato una parte significativa della cultura popolare del Regno Unito ed è diventato una serie di culto dando vita anche a 4 spin-off. Torchwood – anagramma di Doctor Who – è il più famoso.