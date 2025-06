I Simpson "uccidono" un protagonista: fan in rivolta. Ecco di chi si tratta

I colpi di scena sono il sale delle serie televisive. Ma alcuni “twist” corrono il rischio di scatenare la rivolta dei telespettatori. L’ultimo esempio è legato a uno tra i più amati cartoon al mondo: i Simpson. L’episodio finale della 36esima stagione – intitolato "Estranger Things", ossia “Le cose più strane” – sarà ricordato esclusivamente per la morte di un grande protagonista, o meglio di una grande protagonista: parliamo di Marge Simpson.

L’episodio in questione ruota intorno al rapporto tra Bart e Lisa e ad un certo punto l’azione si sposta nel futuro. 35 anni dopo, Lisa ha una carriera di successo, mentre l’indisciplinato fratello è alla guida di una casa di riposo abusiva. Ed ecco il primo colpo: Lisa che parla della “defunta madre”. Successivamente la puntata prosegue con i "servizi per gli anziani" di Springfield che portano Homer in Florida in seguito a un reclamo della figlia. E’ poi la stessa Lisa a ritrovare una lettera di Marge da aprire solo dopo la sua morte.

Si tratta del “testamento emotivo” della madre, che si rivolge alla telecamera e parla dell’ipotesi di una sua morte prima di quella di Homer. Marge si rivolge ai figli e li supplica di mantenere un rapporto stretto. Da qui la decisione dei due fratelli di appianare le divergenze e riportare a casa il padre. Marge viene dunque mostrata mentre osserva tutto da una nuvola, prima di dirigersi verso il paradiso in compagnia di Ringo Starr.

Quindi quanto muore Marge? Difficile rispondere a questa domanda. L’unica cosa certa è che morirà prima di Homer. Ma tanto è bastato per scatenare la protesta degli appassionati di Simpson. “Cosa intendete con ‘hanno ucciso MARGE SIMPSON’?”, “Voi str… avete ucciso Marge?”, "Hanno ucciso Marge, caz..: questa è follia": questi sono solo alcuni dei post comparsi su X nelle ultime ore. La preoccupazione di molti fan è quella di non rivedere più la moglie di Homer. A differenza di altre serie, nel mondo dei Simpson le morti sono “permanenti”: basti pensare all’addio a personaggi come Bleeding Gums Murphy, Maude Flanders e Edna Krabappel.

Il tempo darà tutte le risposte, ma l’addio di Marge rappresenterebbe una svolta clamorosa per quella che è la serie

più longeva della storia del piccolo schermo: 790 episodi dal 1989 a oggi. Senza dimenticare la grande influenza su tanti altri prodotti di animazione come i Griffin, South Park, American Dad, Futurama o BoJack Horseman.