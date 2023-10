Kim Kardashian, regine, gravidanze: American Horror Story rivisita Rosemary's Baby

È appena terminata la messa in onda statunitense di American Horror Story: Delicate, 12esima stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck. Non si sa ancora quando negli Usa andrà in onda la seconda parte: le prime 5 puntate sono infatti state girate prima che iniziasse lo sciopero a Hollywood (e per alcuni giorni anche durante), che è ancora in vigore.

Ma intanto Ahs, sempre negli Stati Uniti, scalda i motori per lo spin off: la terza stagione di American Horror Stories - che da sempre prevede puntate autoconclusive - andrà in onda su Hulu a partire dal 26 ottobre 2023: si parte con i primi 4 episodi, dei quali sono noti solo i titoli ma non i temi.

Ahs: quando esce la 12esima stagione

Non si sa ancora quando la prima parte di American Horror Story: Delicate andrà in onda in Italia. Quello che è molto probabile è che sarà sulla piattaforma Disney+, così come le passate stagioni della serie. Naturalmente c’è grande attesa: la messa in onda è partita negli Usa il 20 settembre e i manifesti con il cast sono promettenti.

Il cast

La protagonista di questa stagione è la “nipote d’arte” Emma Roberts, habitué della serie con vari ruoli nel tempo. Con lei, tra le new entry, due personaggi molto noti al pubblico, anche se non strettamente legati al mondo del cinema e della tv: Kim Kardashian e Cara Delevingne. Nel cast figurano anche diversi attori apparsi nelle passate stagioni, ovvero Denis O’Hare, Billie Lourd (anche lei figlia d'arte, della compianta Carrie Fisher), Leslie Grossman e Zachary Quinto.

Di cosa parla American Horror Story: Delicate

Qui di seguito alcune informazioni sul contenuto delle prime 5 puntate di American Horror Story: Delicate. La storia verrà raccontata cercando di evitare spoiler, ma se si preferisce, si può interrompere qui la lettura, per evitare del tutto informazioni che potrebbero rovinare la sorpresa ai tanti fan italiani.

Ahs: Delicate è basata sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine: si tratta di un libro che in un certo senso rielabora, stando ai critici, e modernizza il mito di Rosemary’s Baby, film degli anni ’60 diretto da Roman Polanski in cui si parlava di patti col diavolo e nascita dell’Anticristo. Ma naturalmente è presto per dire se Ahs e il cult di Polanski, anche quello tratto da un romanzo, hanno davvero qualcosa in comune. A parte naturalmente le atmosfere claustrofobiche.

American Horror Story è una serie che da sempre ha abituato i fan alle metafore e alle citazioni: la precedente stagione, ovvero American Horror Story: Nyc, per esempio, raccontava di due assassini, uno ispirato a un fatto reale, ovvero il Babbo Natale serial killer Bruce McArthur, e l’altro simbolico, ossia l’Aids, malattia che ha ucciso tantissime persone in tutto il mondo. Non mancano mai infatti, nelle differenti stagioni della serie, anche fatti reali, anche se talvolta sono trasfigurati dal mito o dalle leggende metropolitane.

Quindi è possibile che anche Delicate decida di abbracciare simboli e metafore, per raccontare la storia di Anna Alcott, attrice di grido che spera di riuscire a portare a termine una gravidanza. Ahs svolge una narrazione soprattutto attraverso uno sguardo femminile: 3 dei primi 5 episodi sono diretti da registe, tra cui spicca, a sottolineare la passione di Murphy per i figli e le figlie d’arte, la figlia di David Lynch, Jennifer Lynch, che in un episodio sembra non disdegnare un piccolo inside joke che i fan di Twin Peaks potrebbero apprezzare.