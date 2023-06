Esplode l'estate: ecco 5 serie tv da (ri)vedere sotto l’ombrellone

Come da calendario e da tradizione, il 21 giorno è il momento in cui si festeggia il solstizio d’estate. Inizia ufficialmente la stagione del mare, del sole, delle alte temperature e si respira aria di vacanza. Anche se quest’anno l’estate si è fatta attendere, già da una settimana il tempo pare che abbia trovato la sua giusta dimensione regalando da una settimana un anticipo della bella stagione. In questi tre mesi che abbiamo di fronte, oltre alla tintarella e alle tante sospirare ferie dal lavoro, è anche il momento più propizio per vedere una buona (e bella) serie tv. E nel contesto attuale che stiamo vivendo, dove tutto è alla portata di un click, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Per festeggiare l’arrivo dell’estate abbiamo selezionato per voi ben 5 serie tv, perfette per la stagione del sole. Non solo perché hanno una storia coinvolgente e avvincente, ma si sposano perfettamente con il periodo che abbiamo di fronte. Nel calderone abbiamo riscoperto un drama tutto al femminile, una storia di resilienza ambientata negli ann’80, e ancora un viaggio nella moderna Parigi e persino nelle Highland scozzesi.

Revenge

È stata una tra le serie televisive che ha rilanciato il "prime time soap" dopo un lungo periodo di assenza dagli schermi americani. E, ancor di più, è stata una tra le serie tv di maggior successo tra il pubblico dei social che, ancora oggi, la ricorda con piacere. In onda in America dal 2011 per 4 lunghe stagioni sul network della ABC, Revenge in Italia è disponibile su Disney+ nella sua interezza. 89 gli episodi prodotti per raccontare una storia di umana vendetta che prede forma negli Hamptons, paradiso elitario per la borghesia di New York. Così in una calda estate e sotto mentite spoglie, la giovane Emily Thorne si insinua tra la gente che conta solo per distruggere uno a uno tutte le persone che hanno ucciso suo padre. Il suo obbiettivo finale? È arrivare a Villa Grayson e detronizzare la bella quanto diabolica Victoria Grayson. Una storia accattivante quella di Revenge, che mette in scena un racconto stiloso e tutto al femminile dove non ci sono né vinti né vincitori. Adattamento moderno de Il conte di Montescristo, per un lungo periodo si è parlato di un sequel con altri personaggi ma con la stessa ambientazione. Progetto che, per fortuna, non ha visto la luce.

Glow

Acronimo per Le fantastiche donne del Wrestling, la serie è stata una delle produzioni estive di Netflix che ha trovato grandi consensi da parte del pubblico e della critica. Tre le stagioni prodotte, una quarta ordinata poco prima che il Covid sconvolgesse le nostre vite e poi prontamente cancellata, senza riuscire a dare alle storie un senso di compiutezza. Un vero peccato per Glow, dato che, nel suo piccolo, era per davvero una serie molto originale, capace di raccontare con garbo il mondo delle donne e del wrestling al femminile. Un po' dramma e un po' commedia sagace, al centro della storia ci sono un gruppo di donne in cerca di se stesse che, pilotate da un registra fallito, si reinventano come atlete per un programma tv. Alle loro spalle c’è l’America degli anni ’80 con le sue musiche, le sue luci e le sue tradizioni. Una volta che la serie fu cancellata, si parlò di un film tv che potesse concludere la storia dato che le sceneggiature erano già pronte ma, fino ad ora, il progetto è rimasto embrionale.

Emily in Paris

Un’altra serie tv da vedere in estate è quella che è creata e prodotta da Darren Star, il genio che c’è dietro Sex and the City. Più patinata e meno "sexy" rispetto alle avventure di Carrie e co., Emily in Paris resta un punto fermo per il colosso di Netflix. Tre le stagioni disponibili e una quarta che è in arrivo nel corso dell’anno. Un successo senza precedenti per una serie che, di fatto, è molto convenzionale nel suo sviluppo ma, nonostante ciò, ha trovato il modo di imporsi tra il pubblico. Al centro della storia c’è la vita di Emily che fugge dall’America per trovare un nuovo lavoro a Parigi e in una società di marketing per i grandi marchi della moda. Qui la giovane trova l’amore ma si scopre anche un’influencer. Con i ritmi e i toni di una commedia, Emily in Paris racconta la Parigi al tempo dei social in una critica pungente a tutto ciò che gira attorno al mondo della moda (e non solo).

The Crown

Di sicuro non è una serie facile da vedere dato che ha bisogno di molta attenzione per evitare di perdersi tra le maglie del racconto, ma che sia una tra le più belle, coinvolgenti e adatte per una maratona è un fattore innegabile. The Crown è la storia di una famiglia, di una regina e di un trono (quello inglese) che è stato capace di adattarsi a tutti i cambiamenti sociali, politici e culturali del nostro tempo e che ha avuto la capacità di convivere con gli scandali e l’attenzione della stampa. Cinque sono le stagioni prodotte (una sesta è in fase di realizzazione) e ogni capitolo della storia ha stigmatizzato una pagina importate dell’era Elisabettiana. Si comincia con l’ascesa al trono della sovrana per arrivare fino ai tempi più recenti, come al matrimonio di Diana e Carlo e la tragica morte della principessa triste. L’ultima stagione rifletterà su Kate e William ma anche sulla faida con Harry e il fratello più grande. Una serie elitaria, unica nel suo genere. Bellissima e da non perdere.

Outlander

Ispirata a una saga di romanzi di estremo successo – anche in Italia – la serie di Outlander è un piccolo ma grande fenomeno della rete. Il primo episodio risale all’agosto del 2014, da poche settimane negli States è in onda la settima e ultima stagione della serie (che sarà divisa in due parti). In Italia è disponibile su Sky e NowTv. Una storia bella e tormentata quella di Outlander, che miscela il drama di fantascienza al revisionismo storico (a fin di bene) nel momento in cui la giovane Clare si trova a viaggiare nel tempo. Dagli anni ’40 vola ai tempi delle Highland scozzesi. Causa forza maggiore, la donna si innamora di Jamie Fraser, del clan dei McKenzie, e resta imbrigliata in tutte le vicende storiche più importante dell’ultimo secolo. Dalla guerra tra scozzesi e francesi, fino alla guerra tra nordisti e sudisti nelle Americhe. Sullo sfondo restano i due protagonisti che si amano, si cercano e si perdono nel tempo solo per coronare il loro sogno d’amore. Una serie di ottima fattura, curata nei minimi dettagli, che andrebbe riscoperta proprio per la sua particolarità.