"Mare Fuori" fa capire i giovani

I ragazzi appassionati della serie se la saranno già vista tutta su Raiplay che infatti vanta il record di visualizzazioni, ben 490 milioni. Si tratta, ovviamente, della sesta stagione di Mare Fuori che debutta in visione lineare questa sera su Rai 2. Un'occasione, soprattutto per i genitori e i più grandi per capire come mai i loro figli o amici o nipoti adorino così tanto seguire le storie di minorenni che finiscono in carcere per i delitti più efferati o per piccoli reati. Il fatto è che il pubblico giovane si rispecchia nei problemi di questi ragazzi «maledetti», dalla droga al disagio psicologico ai problemi familiari alle pressione dei clan di appartenenza, benché non arrivino ovviamente a delinquere. E l'altra chiave che attrae è il senso di speranza, la possibilità per alcuni di loro di farcela a cambiare, a non restare per tutta la vita dietro le sbarre. Il carcere (da cui sono usciti attori diventati star come Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas) è sempre l'Ipm di Napoli e al centro delle vicende c'è ancora Rosa Ricci (Maria Esposito, nella foto), l'ultima e invidiata erede del boss don Salvatore.

L'arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenta le dinamiche violente. Tra i nuovi ingressi Stella (interpretata da Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea), una ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile. E sono già in scrittura la settima e ottava stagione.