Torna "Monsters": dopo Dahmer arriva su Netflix la storia di un altro serial killer

È stata la quarta serie tv più vista in assoluto su Netflix e che ha conquistato la critica ma che ha diviso il pubblico. Lo scorso anno la storia di Dahmer, il serial killer che tra il 1978 e il 1991 ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti, uomini e ragazzi tra i 14 e i 31 anni, è diventata un vero e proprio fenomeno di costume. Creata da Ryan Murphy e con Evan Peters nel cast in un totale stato di grazie, la serie ha fatto luce su questi crimini atroci - tra le terrificanti modalità dell'assassino, anche la mutilazione, la necrofilia e il cannibalismo -, focalizzando l'attenzione sulle vittime trascurate, su un razzismo sistemico e l'incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più "celebri" serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio. La serie ha generato un successo senza precedenti - oltre a moltissime polemiche - tanto da convincere Netflix a rinnovare il concept per una seconda stagione. Un racconto antologico incentrato però su un altro serial killer che si è tristemente imposto nella cultura popolare moderna.

Con il titolo di Monsters, il colosso dello streaming annuncia una nuova stagione della serie questa volta incentrata sulla storia vera di Lyle e Erik Menendez. Un viaggio indietro nel tempo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni ‘90, periodo in cui i fratelli Lyle e Erik Menendez finirono nelle pagine di cronaca nera perché accusati dell’assassinio dei genitori, nella loro casa a Beverly Hills. I due accusati hanno sostenuto che si è trattata di legittima difesa e, dopo che la giuria del processo non è stata in grado di raggiungere un verdetto, successivamente sono stati processati una seconda volta nel 1995. Solo dopo un acceso processo sono stati giudicati colpevoli di omicidio di primo grado e condannati all'ergastolo senza condizionale. Una storia tesa e complessa che scava, ancora una volta, nella psiche dei serial killer, facendo emergere un ritratto folle e dissipato della mente umana. Dopo l’annuncio della seconda stagione, che arriverà solo nel 2024, non ci sono altri dettagli in merito. Ma non è la prima volta che i due fratelli assassini compaiono in tv. La serie anche lei antologica - di breve durata della NBC – intotolata Law & Order: True Crime, ha raccontato la storia dei Menendez e della vicenda criminale che li ha coinvolti.