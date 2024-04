Netflix, 5 serie tv da vedere assolutamente ad aprile

Non solo film, nuove stagioni e reality: per il mese di aprile Netflix ha voluto riempire il suo catalogo già immenso con nuovi titoli legati al mondo delle serie tv: dai prodotti originali creati appositamente per la piattaforma streaming on demand, ai grandi e attesi ritorni dei nuovi classici che hanno fatto la storia del piccolo schermo negli anni Dieci del Duemila. Ecco, allora, quali sono i titoli da non perdere.

Le serie tv da vedere ad aprile su Netflix

Sherlock

Dal primo aprile, su Netflix sono di nuovo disponibili le quattro stagioni che compongono la serie Sherlock, show britannico mandato in onda per la prima volta dalla BBC che rappresenta una variante moderna dello Sherlock Holmes ideato da sir Arthur Conan Doyle. In una Londra moderna, il geniale Sherlock (Benedict Cumberbatch, che proprio a Sherlock deve la sua notorietà), nonostante problemi relazionali, stringe uno strano rapporto con il dottor Watson (Martin Freeman), con il quale riesce a risolvere casi che, per tutti gli altri, sono solo dei rompicapi senza soluzione.

Ripley

Quasi tutti conoscono il film Il talento di Mr. Ripley, film tratto dal romanzo di Patricia Highsmith che è stato un vero e proprio bestseller. Ora la storia viene trasposta per il piccolo schermo in Ripley, miniserie che debutta su Netflix il 4 aprile. La storia è quella di Tom Ripley (interpretato da un lanciatissimo Andrew Scott), un truffatore che viene ingaggiato da un uomo ricco e sicuro di sé affinché voli in Italia, all'inizio degli anni Sessanta, per riportare a New York il figlio, che dall'Italia sembra essere rimasto in qualche modo irretito. Ben presto, però, Tom Ripley si renderà conto di essere entrato in una "storia" molto pericolosa.

Anthracite

Per gli amanti del thriller e del true crime, il 10 aprile su Netflix arriva una serie potenzialmente imperdibile, Anthracite. Tutto inizia nel 1994 in un piccolo villaggio incastonato tra le Alpi che, invece di essere lo sfondo di una cartolina, diventa il macabro scenario di un suicidio di massa all'interno di una vera e propria setta. Un terribile fatto di cronaca che getta un'ombra su questo angolo di mondo che, fino a un attimo prima, era considerato idilliaco. Trent'anni dopo la morte torna a bussare al villaggio: stavolta è l'omicidio di una donna ad attirare l'attenzione. La colpa viene fatta ricadere sull'ultimo arrivato al villaggio e questi, per dimostrare la propria innocenza, si farà aiutare da un personaggio femminile che molto deve alla Lisbeth Salander di Uomini che odiano le donne.

The Grimm Variations

Per coloro che invece amano le serie animate - che, in questi ultimi anni, stanno vivendo una vera e propria sbocciatura anche tra gli spettatori più "generalisti" -, il 17 aprile su Netflix arriva The Grimm Variations, una serie che, come si può intuire dal titolo stesso, presenta una rilettura dei classici delle fiabe scritte dai fratelli Grimm. Il tratto dell'anime è curato dalle CLAMP, a cui si deve (ad esempio) un capolavoro come Rayearth, che in Italia è passato con il titolo Una porta socchiusa ai confini del sole. Nello specifico, la serie punta a raccontare le storie che conosciamo non più dal punto di vista dei fratelli Grimm, ma da quello della loro (inedita) sorella, Charlotte.

City Hunter

I consigli sulle serie tv da vedere ad aprile su Netflix si concludono con City Hunter, che sarà disponibile a partire dal 25 aprile. Si tratta dell'attesissima trasposizione live action dell'omonimo manga che, in Giappone, è diventato un fenomeno di culto, arrivando a vendere più di cinquanta milioni di copie. La storia è quello di Ryo Saeba, un uomo dall'atteggiamento spesso infantile, un Don Giovanni di dubbio successo, che sa però trasformarsi in una vera macchina "da guerra" quando si trova a muoversi nel mondo della yakuza e, in generale, della malavita che regna sovrana a Tokyo.

Al suo fianco c'è Kaori Makimura, che sotto l'intolleranza per l'atteggiamento sciocco di Ryo potrebbe nascondere sentimenti più "complicati".