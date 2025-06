Netflix, Maschi veri 2 si farà: ecco il cast ufficiale e la data di uscita

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso 21 maggio su Netflix ha debuttato Maschi veri, serie tv tutta italiana ispirata allo show spagnolo Machos Alfa e incentrata sulla mascolinità tossica e, insieme, sull'ipocrisia di voler apparire a ogni costo perfetto e "buono". Protagonisti della serie erano Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari), Mattia (Maurizio Lastrico) e Luigi (Pietro Sermonti), quattro quarantenni alle prese con le loro vite, le loro relazioni e, soprattutto, un'idea di virilità che è cambiata. Così Massimo è costretto a vedere la compagna (Lauria Adriani) diventare ricca e famosa, mentre lui è appena stato licenziato. Riccardo, maschio alfa per antonomasia, alle prese con una relazione adultera, non accetta che la compagna (Sarah Felberbaum) voglia vivacizzare la loro relazione sessuale. Luigi è un uomo che ha perso la libido e sua moglie (Thony) va a cercare attenzioni da altre parti. Infine Mattia, con un divorzio alle spalle e una figlia a carico, si getta per la prima volta nel mondo degli incontri casuali sul sito di incontri di Tinder.

Proprio questo ribaltamento di ruoli e di prospettive, che permette di riflettere sulla società odierna senza bisogno di toni edulcorati ed edulcoranti, ha permesso a Maschi veri di diventare una serie di successo, accolta con favore tanto dalla critica quanto dal pubblico. Il tono, che ha saputo miscelare commedia e dramma esistenziale, è stato l'elemento vincente di un successo tutto italiano che, a quanto pare, non ha ancora finito di raccontare la mascolinità moderna. Con un post sul suo account Instagram, infatti, Netflix ha annunciato che Maschi veri 2 si farà. La piattaforma di streaming on demand, infatti, ha pubblicato una foto del cast, con i quattro protagonisti maschili seduti davanti, con delle tute blu, mentre le attrici, in abiti chiari, sono alle loro spalle, in piedi. Pian piano la foto si stringe sul dettaglio della mano di Matteo Martari che fa il segno della vittoria con le dita e che, invece, è un indizio proprio per annunciare la seconda stagione dello show. Nella didascalia si legge: "Stagione 2. Ebbene sì, avete capito benissimo. Maschi veri è stata rinnovata per una seconda stagione."

Proprio tenendo conto delle modalità di annuncio, è pressoché scontato aspettarsi per la seconda stagione il ritorno di tutto il cast che abbiamo visto nei primi otto episodi. Presumibilmente tutti e quattro i protagonisti dovranno prendere quello che hanno imparato nel corso della prima stagione e costruire se stessi proprio a partire da quegli insegnamenti. Inoltre, visto che l'annuncio è avvenuto nel corso delle ultime ore, non si conosce ancora la data di uscita ufficiale, ma considerando i canonici tempi di produzione di casa Netflix, è possibile che Maschi veri 2 vedrà la luce non prima della primavera del 2026.

Per conoscere la data ufficiale così come la lista di guest star che saranno presenti nello show (nella prima, ad esempio, abbiamo visto), bisognerà attendere ulteriori conferme da parte di Netflix.