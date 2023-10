La nuova vita di Suits. La serie legal potrebbe tornare in tv con nuovi episodi (e con la Markle?)

Ci sono tante serie tv che, grazie al proliferare delle piattaforme streaming presenti nel nostro paese, trovano una nuova vita anche se sono terminate da tempo. Trovano un successo insperato e involontario di cui tutti, compresi gli addetti ai lavori, ne restano stupiti. E ciò che sta accadendo con Suits ha dell’incredibile. La serie legal creata da Aaron Korsh e andata in onda in America, sul canale cable e pagamento di Usa Network dal giugno del 2011 al settembre del 2019, potrebbe tornare in tv con nuovi episodi. La notizia è rimbalzata sul web nel corso della serata giovedì 12 ottobre, e immediatamente è stata riportata anche da alcuni blog italiani che si occupano e si interessano di serie tv americane. Un successo quello di Suits che, per davvero, ha dell’incredibile. Lo show che da sempre è presente su Netflix – anche nel catalogo italiano – negli ultimi periodi ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico restando per oltre 13 settimane nella top ten. Tanto è vero che ora si parla di sequel dello storico legal drama.

Al centro della vicenda c’è Harvey Specter, senior dello studio Pearson & Hardman di New York. Causa forza maggiore e per una serie di sfortunate coincidenze, l’avvocato si trova ad assumere Mike Ross. Lui è giovane ragazzo estremamente intelligente, dotato di una prodigiosa memoria, che non si è mai laureato in legge, anche se ha sfruttato le sue capacità per sostenere esami al posto di altri studenti. Un rapporto di pura convenienza si trasforma presto in un forte legame di amicizia e di lavoro. In quello studio, tra l’altro, che si occupa di casi legali di alto profilo, c’era anche Rachel Elizabeth Zane interpretata da una giovanissima Meghan Markle. La serie tv, infatti, è stata un trampolino di lancio per l’attrice americana che si è sposata poi con il principe Harry, provocando quella spaccatura all’interno della famiglia reale inglese. In Suits, ruolo che la Markle ha ricoperto fino alla stagione, era di grande spessore. Figlia di un noto e ricco avvocato, si fa strada nello studio di Pearson & Hardam a fatica, fino a quando non incontra Mike e si lega a lui sentimentalmente.

Al momento sul possibile sequel di Suits non ci sono altre notizie ma il creatore della serie, coinvolto nel nuovo progetto, sta già pensando a come poter intrecciare tutti gli eventi per poter scrivere una storia coerente e che si plausibile con quanto raccontato fino a questo momento. Ma, dato che lo show è tornato in auge in concomitanza del documentario sulla vita di Meghan e di Harry – anche lui disponibile su Netflix –, questo fa intuire che la ex duchessa potrà far parte del progetto? Che sia proprio una serie tv il nuovo lavoro della Markle di cui si parla, con insistenza, da mesi? Non resta che aspettare le prossime news. Sta di fatto che scrivere una nuova serie di Suits che possa piacere ai fan di vecchia data e ai nuovi adepti non è facile. Anche perché già una volta si è provato a ampliare il suo universo senza successo. È del 2019 lo spin-off dal titolo Pearson che è stato programmato in concomitanza con l’ultima stagione, cancellato poi dopo 10 episodi per scarsi ascolti.