Il nuovo crime parla polacco

La Polonia è diventata un polo europeo della produzione delle serie televisive. Questa volta da Varsavia arriva una fiction crime veramente dura e vecchio stile, che nelle ambientazioni est europee trova lo spazio ideale. Si intitola Via d'uscita e i suoi sei episodi sono appena diventati disponibili su Netflix. Partiamo dalla trama ridotta all'osso. Oskar è un agente d'élite che fa parte dell'unità tattica per le operazioni speciali della polizia polacca. Durante una retata per mettere in ginocchio una pericolosa gang, però, è vittima di un attacco di panico e due suoi compagni restano uccisi per colpa sua. Viene per questo costretto a lasciare la polizia. A peggiorare ulteriormente le cose scopre che il padre si è ucciso lasciandosi dietro ingenti debiti di gioco che rischiano di travolgere anche la sorella del protagonista e suo marito. Per restare a galla, Oskar accetta di lavorare come guardia di sicurezza per un'azienda di commercio di vestiario. E lì l'ex poliziotto intravede un'opportunità per risolvere i suoi problemi finanziari, con un colpaccio a danno di una banda di criminali.

Ma le cose non vanno per il verso giusto perché i cattivi non si rassegneranno facilmente alla perdita. Se questa è la trama l'ordito è dato da un buon girato con una fotografia efficace per sostenere un racconto molto hard boiled. La recitazione invece è meno buona, meno male che compensano le scene d'azione.