Una serie piena di oro nero

Vi piace un Texas moderno dove le sfide avvengono a colpi di scavi petroliferi allora su Paramount+ ci sono due stagioni (la terza è in preparazione) di una serie che non potete perdere: Landman. Lo show runner è quel Taylor Sheridan che ha sfornato Yellowstone e tutti i suoi prequel (oltre a Lioness e Tulsa King). L'attore principale è quel ragazzaccio geniale di Billy Bob Thornton (nella foto) che da solo sarebbe in grado di tener in piedi anche una serie meno ben fatta di questa.

Quanto alla trama... Beh per una volta siamo lontanissimi dal woke, anche senza arrivare a dire, come negli Usa, che è per forza per maschi bianchi etero sulla cinquantina. Vede al centro l'intraprendente Tommy Norris (Billy Bob Thornton), un risolutore di crisi nelle problematiche boom town del Texas occidentale dove sono in molti ad andare a caccia della massima resa petrolifera senza andare troppo per il sottile con tutti quelli che si trovano sulla loro strada. Con i pozzi petroliferi sempre in azione sullo sfondo il risultato è un western moderno pieno di manovali in camicia a quadrettoni.

miliardari alla selvaggia cavalcata del profitto che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica e stili di vita.

Il risultato è una serie riuscita che serve anche per conoscere un pezzo d'America, che può piacere o non piacere, ma non ha voglia di sparire (Trump docet).