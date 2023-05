Serie tv maggio 2023: 11 titoli tra commedie e suspense da non perdere

Il mese di maggio è un mese molto ricco di novità dal punto di vista delle serie tv che fanno il loro debutto sulle tante piattaforme streaming che ormai dominano il mercato dell'intrattenimento. Ecco allora quali sono i titoli da non perdere nelle prossime settimane per fare una scorpacciata di risate, ma anche di serie suspense e/o drammatiche.

Le serie tv su Netflix

Queen Charlotte

Tra i titoli più attesi di Netflix c'è senza dubbio Queen Charlotte, che debutta il 4 maggio. Si tratta di una serie spin-off su Bridgerton e si concentra sulla Regina Carlotta (Golda Rosheuvel) e, nello specifico, sul percorso che da giovane (India Ria Amarteifio) l'ha portata non solo a sedere sul trono della Gran Bretagna, ma soprattutto su quello che l'ha condotta tra le braccia di Re Giorgio (Corey Mylchreest). La loro storia d'amore sarà il cuore dello show, così come i cambiamenti sociali dettati dalla loro unione che erano già stati accennati in Bridgerton, soprattutto nella prima stagione.

Xo, Kitty

Per rimanere in tema spin-off il 18 maggio su Netflix fa il suo debutto la prima stagione di Xo, Kitty, che nasce proprio come spin-off della trilogia cinematografica adolescenziale di Tutte le volte che ho scritto ti amo. La nuova serie si concentrerà sulle avventure della più piccola delle tre sorelle, Kitty, che decisa a vivere la sua grande storia d'amore decide di trasferirsi nella città natale della madre, Seoul, e studiare in Corea al fianco di quello che crede essere il suo grande amore. Ma le cose, naturalmente, non vanno affatto come la ragazza aveva immaginato.

Fubar

Il 25 maggio su Netflix arriva anche la prima stagione di Fubar, serie tv composta da otto episodi che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger. La storia ruota intorno a un uomo che lavora come agente della CIA e che scopre di punto in bianco che anche sua figlia lavora segretamente per l'agenzia di intelligence statunitense. I problemi insorgono quando i due si rendono conto di essere "colleghi" durante una difficile e pericolosissima missione sotto copertura che si trasforma ben presto nell'occasione per affrontare e superare diverse questioni familiari. Ma se questa "terapia" finisse col distrarli entrambi dal loro lavoro? Nel cast della serie anche Monica Barbaro e Milan Carter.

Regina Clepatra

Il 10 maggio debutta anche la docuserie Regina Cleopatra, un dramma storico dal respiro documentaristico che indaga le scelte e la vita di Cleopatra, ultimo faraone d'Egitto che si trova a muoversi in un mondo dalle tradizioni secolari che è sul punto di crollare. Intervallato anche da interviste con esperti, Regina Cleopatra è un docudrama che punta la luce sulla forza di una donna, interpretata da Jada Pinkett Smith, capace di far perdere la testa anche a Giulio Cesare.

Le novità di Prime Video

The Ferragnez

Tra le serie attese su Prime Video tra quelle già annunciate, il podio spetta sicuramente alla seconda stagione di The Ferragnez, la serie reality che indaga la vita del duo più esposto sui social, quello composto da Chiara Ferragni e Fedez. Questa seconda stagione è molto attesa anche perché si presume che potrà fare luce sul periodo immediatamente successivo al Festival di Sanremo quando Fedez è scomparso dei social e il web è impazzito ipotizzando una crisi che poi è stata smentita.

The Gryphon

Il 26 maggio su Prime Video arriva The Gryphon, serie tv basata sull'omonimo romanzo scritto da Wolfgang Hohlbein e prodotta dagli stessi produttori di Dark. Composta da 6 episodi The Gryphon racconta la storia di Mark, Memo e Becky che entreranno in contatto con un mondo fantastico conosciuto con il nome di Black Tower. Ed è proprio qui che i tre faranno la conoscenza del Grifone, un mostro che divora e distrugge i mondi.

Le uscite Disney+

A small light

Il 2 maggio arriva su Disney+ una serie basata su fatti realmente accaduti, A small light. La serie, che debutta coi primi 2 episodi per poi tornare con un episodio a settimana, racconta la storia di Miep Gies (Bel Powley), una giovane dal piglio ostinato e ribelle, che riceve la richiesta di Otto Frank (Liev Schreiber) di nascondere lui e la sua famiglia durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale. Senza esitare Miep accetta la richiesta e negli anni, insieme al marito Jan (Joe Cole) veglierà sulla famiglia Frank nascosta in un alloggio segreto.

The clearing

Molto attesa è anche The clearing, che esce su Disney+ il 24 maggio. Si tratta di una serie tratta dal romanzo di J.P. Pomare e interpretata da Teresa Palmer, Miranda Otto e Guy Pearce. Il focus della serie è quella di svelare allo spettatore il lato più oscuro dell'essere umano legato al mondo delle sette. Infatti la storia è incentrata proprio su una donna che è costretta ad affrontare le pagine terribili del suo passato per evitare che una setta continui a rapire bambini innocenti. La serie si preannuncia non essere adatta agli spettatori più sensibili.

Le novità di Apple Tv+

Silo

Sicuramente il titolo di punta del mese di maggio per Apple tv+ è la serie Silo, tratta dalla Trilogia del silo scritta da Hugh Howey. La storia racconta la vita delle ultime persone rimaste in vita dopo che alcune esalazioni tossiche hanno decimato l'umanità, costringendola a vivere sottoterra. I protagonisti della storia vivono in un silo, ma chiunque cerchi di far luce su come, quando e perché il silo sia stato costruito va incontro a una brutta fine. Protagonista assoluta della vicenda è Rebecca Ferguson nei panni dell'ingegnera Juliette, alle prese con un'indagine per l'omicidio di una persona amata.

Città in fiamme

Tratta dal romanzo di Garth Risk Hallberg e prodotta dagli stessi produttori di Gossip Girl, Città in fiamme fa il suo debutto il 12 maggio e prende il via da un omicidio avvenuto a Central Park in cui una studentessa perde la vita senza che ci sia alcun testimone per far luce su come sono andate veramente le cose. Intanto, però, sembra che la morte della ragazza sia in qualche modo legata a una serie di incendi che sta devastando la città.

Platonic

Platonic è una commedia incentrata su due amici di vecchia data interpretati da Seth Rogen e Rose Byrne che si stanno avvicinando alla terza età. Dopo un periodo passato lontani, i due si riavvicinano e la loro amicizia avrà un effetto devastante sulla loro vita e su quella degli amici. La serie debutta il 24 maggio e sarà composta da dieci episodi della durata di circa mezz'ora.