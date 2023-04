Che cosa significa "spin-off" e quali sono i più attesi nel 2023

Sempre più spesso, ormai, sentiamo parlare di spin-off; effettivamente, però, non sappiamo di cosa si tratti nel dettaglio e cosa significhi nello specifico questo termine. Molte volte, infatti, capita di imbattersi nello spin-off di qualche serie tv o di qualche film e, d’altronde, non sarebbe una novità dal momento che questi vanno alla grande sia al cinema che in tv.

Il significato dello spin-off

Come detto, il termine spin-off si utilizza molto nelle serie tv e nel cinema; in particolare, succede spesso che si produca un nuovo lungometraggio, o una nuova serie tv, che fa da spin-off alla saga o serie principale. Il termine spin-off è un termine inglese che letteralmente tradotto significa: “ricaduta” (se usato come sostantivo), “derivato” (se usato come aggettivo), e “creare” (se usato come verbo, to spoil).

Nel mondo dei media, invece, il termine è inteso come un’opera derivata da un’altra considerata come principale, e questa può essere una serie televisiva, un film, un videogioco o anche un fumetto. Lo spin-off ha come caratteristica peculiare quella di avere come protagonista un personaggio che, nell’universo narrativo dell’opera originale, ricopriva un ruolo secondario.

Quando guardiamo un film o una serie tv, infatti, seguiamo la storia dei personaggi principali. Ogni trama, però, prevede anche personaggi secondari che entrano nella storia solo con dei ruoli marginali, ma che spesso sono fortemente caratterizzati e a cui il pubblico, a volte, si affeziona. Proprio per questo nascono gli spin-off: un bacino inesauribile per i produttori e una fonte da cui continuamente si può attingere. D’altronde, gli spin-off sono preziosi perché spesso si rivelano di un successo alla pari o addirittura superiore all’opera originale. Inoltre, in uno spin-off non mancano mai i riferimenti alla storia principale da cui è nato.

Un esempio cult è lo spin-off della serie Friends, Joey. Quest’ultima, infatti, è incentrata sul personaggio interpretato da Matt LeBlanc, Joey Tribbiani. Joey era parte integrante dell’opera principale, ma in questa nuova serie è lui ad essere diventato il protagonista assoluto.

Cosa non è uno spin-off

Spesso, nonostante si tratti di cose totalmente differenti, lo spin-off lo si tende a confondere con il sequel, il prequel o il remake di un film o di una serie tv.

Il sequel di un’opera è il suo secondo capitolo e, quindi, racconta i fatti avvenuti dopo quelli narrati nell’opera prima. Al contrario, invece, il prequel racconta i fatti antecedenti a quelli narrati nell’opera originale. Infine, troviamo il remake, ovvero uno stesso film che viene rigirato ad anni di distanza da un nuovo regista. A completare il quadro, anche se più rari, vi sono i reboot, ovvero i riavvii che vedono la ripresa di un film di successo ma ne sviluppano la storia in direzioni leggermente diverse.

Ecco di seguito gli spin-off più attesi del 2023.

Berlino

Dopo il successo globale de La Casa di Carta, arriva lo spin-off dedicato a Berlino, il personaggio interpretato da Pedro Alonso e che, adesso, vedremo protagonista di un “prequel” con una nuova banda di collaboratori. Ad accendere le speranze dei fan erano state le parole del regista e produttore de La Casa di Carta, Jesús Colmenar che, insieme ad Alonso, aveva presenziato alla diciottesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Almería, in Spagna. In quell’occasione, i due, non solo avevano annunciato la quinta stagione della Casa di Carta, su cui ormai vi erano pochi dubbi, ma avevano lasciato intendere di stare pensando seriamente ad uno spin-off della serie dei record. Tuttavia, nulla avevano detto a riguardo del protagonista.

Il 30 novembre del 2021 è arrivata la notizia ufficiale da Netflix che ha annunciato la realizzazione dello spin-off con protagonista Berlino, scritto da Álex Pina e Esther Martínez Lobato insieme a David Oliva e David Berrocal. È chiaro che si tratterà di un prequel de La Casa di Carta dal momento che il personaggio è morto alla fine della seconda stagione.

Gli attori che vedremo nella serie, oltre a Pedro Alonso nei panni di Berlino, saranno: Julio Peña nei panni di Roi, totalmente devoto a Berlino; Begoña Vargas sarà Cameron, una donna molto forte ed impetuosa; Michelle Jenner avrà il ruolo di Keila, un ingegnere informatico di grande esperienza; Tristán Ulloa, interpreterà inveceDamián, un vecchio amico di Berlino e Joel Sánchez sarà Bruce, un giovane molto impulsivo.

Le riprese sono partite il 3 ottobre 2022 a Parigi e si sono svolte tra la capitale francese e Madrid, come riportato da The Hollywood Reporter. Stando a quanto annunciato da Netflix recentemente - proprio nel mese di febbraio - la serie spin-off su Berlino arriverà sulla piattaforma streaming nel mese di dicembre, dunque, entro la fine del 2023. Durante una conferenza stampa di Netflix al Círculo de Bellas Artes, dedicata all’anteprima dello spin-off, lo stesso Alonso ha rivelato: “Ci sono solo due cose che possono trasformare la giornata di un cane in una giornata meravigliosa. Il primo è l'amore. Il secondo è un bottino di dieci milioni di euro”.

Gen V

Gen V è la serie tv live-action spin-off di The Boys, l’adattamento dell’omonimo fumetto scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson (pubblicato in Italia da Panini Comics). Prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film, Gen V è stata sviluppata da Michele Fazekas e Tara Butters; invece, Eric Kripke, creatore della serie tv di successo Amazon Original, The Boys, è qui presente in qualità di produttore esecutivo.

La serie seguirà le vite di giovani studenti di college impegnati ad addestrarsi per diventare supereroi. Tuttavia, ancora poco si sa sulla trama; secondo fonti ufficiali, però, si parla di una vicenda ambientata nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi gestito da Vought International, la potente compagnia che ha creato il Composto V, il siero in grado di conferire poteri straordinari. I giovani, dunque, più o meno maturi, faranno i conti con le normali sfide scolastiche, gli ormoni e le rivalità, mettendo alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali; tutto ciò con un problema aggiuntivo: avranno tutti dei superpoteri e saranno costretti ad affrontare una serie di prove. Lo show, stando alle indiscrezioni, ricorderà un po’ anche Hunger Games e sarà ricco della satira tipica di The Boys.

In Gen V torneranno anche alcuni personaggi noti della serie madre: A-Train (Jessie T. Usher), la vice presidente della Vought Ashley Barrett (Colby Minifie), Adam Bourke (Paul Jeffrey Byrne), il regista del film fittizio Dawn of the Seven.

Le riprese della serie sono iniziate all'Università di Toronto nel maggio 2022. Gen V, che uscirà in concomitanza con la quarta stagione di The Boys, dovrebbe essere pubblicato su Amazon Prime Video entro la fine del 2023.

Di seguito il trailer di Gen V, lo spin-off di The Boys che, proprio come il fumetto, mostra una grande dose di sangue e violenza.

Isle of the dead

Isle of the dead è lo spin-off del franchise zombie The Walking Dead con protagonisti Maggie e Negan, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. I due acerrimi nemici saranno costretti a unire le forze per sopravvivere a New York, per la precisione Manhattan, rimasta tagliata fuori dal mondo dall’apocalisse zombie. Nello spin-off, Maggie e Negan viaggeranno in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata dalla terraferma e ormai vera e propria isola. La città è in decadenza ed è popolata da zombie accanto ad alcuni sopravvissuti che, però, hanno reso New York il loro mondo pieno di anarchia, bellezza, pericolo e terrore.

Ad annunciare il progetto era stata la rete via cavo americana AMC lo scorso 7 marzo 2022 rivelando che la serie porterà avanti alcune delle storie lasciate in sospeso da The Walking Dead. Le riprese sono iniziate nel luglio 2022 e ad annunciarlo era stato lo stesso Jeffrey Dean Morgan con una foto del copione dell'episodio pilota scattata sul set della nuova produzione.

Le location interessate sono state Manhattan e dintorni, mentre gli interni sono stati girati negli studi di East Rutherford, nel New Jersey. Eli Jorné, sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie originale, è il creatore e showrunner dello spin-off; invece, Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell’universo di The Walking Dead, sarà produttore esecutivo insieme a Jorné, Cohan e Morgan.

Il debutto di Isle of the dead è atteso negli Stati Uniti nel 2023 e in Italia, presumibilmente in contemporanea o quasi, la serie sarà pubblicata su Disney+. La prima stagione, a quanto pare, sarà composta da sei episodi.

Suburræterna

Si sono concluse venerdì’ 24 febbraio le riprese di Suburræterna, lo spin-off dell’universo Suburra. Suburræterna, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – arriverà solo su Netflix nel 2023. La nuova serie, scritta da Ezio Abbate, Marco Sani, Andrea Nobile, Fabrizio Bettelli, Giulia Forgione e Camilla Buizza, sarà ambientata a Roma nel 2011 e si baserà sul libro di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, Suburra, che ha ispirato anche l’omonima prima serie TV italiana originale Netflix. In Suburræterna ritroveremo i volti di Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini torneranno a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia. A loro si aggiungeranno anche delle new entry.

Nella serie, nonostante la Capitale sarà permeata da un periodo molto precario, con il Vaticano in piena crisi ed il governo che sta per cadere, ci sarà chi continuerà a gestire gli affari criminali della città: troveremo così Cinaglia, che raccoglierà l’eredità di Samurai, insieme a Badali, Adelaide e Angelica (rimaste a capo degli Anacleti). E poi ci sarà Nadia, che gestirà le piazze di Ostia. Al contempo, ci sarà anche chi non è d’accordo con questo sistema e vorrà avviare una vera e propria rivoluzione ed è qui, che troveremo i nuovi volti della serie. Spadino, dinanzi alla crisi di Roma, sarà costretto a tornare a casa per proteggere la sua famiglia e cercare nuovi alleati. È a questo punto che ci si ritroverà in una situazione di guerra, con nuovi nemici e nuovi alleati, dove in palio c’è il controllo di Roma.

L’avvio delle riprese era stato annunciato direttamente dall’account ufficiale di Instagram di Netflix, il 5 ottobre del 2022: “Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia stanno per tornare. Sono iniziate le riprese di SUBURRÆTERNA, nuovo progetto che espande l'universo di Suburra e prende vita dopo gli eventi dell'ultima stagione. In arrivo su Netflix nel 2023”. Saranno 8 gli episodi ad essere pubblicati sulla piattaforma streaming che, però, avranno firme diverse; infatti, i primi quattro saranno diretti da Ciro D’Emilio, mentre gli ultimi quattro avranno la regia di Alessandro Tonda.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Arriva La regina Carlotta, lo spin-off di una delle serie Netflix di maggiore successo degli ultimi anni, Bridgerton. Il mondo di Bridgerton, che è arrivato alla sua terza stagione di cui sono appena terminate le riprese, si espande con uno spin-off prequel dedicato a uno dei suoi personaggi più carismatici e amati che, però, non è presente nei romanzi di Julia Quinn: la Regina Carlotta. Quest’ultima, peraltro, è realmente esistita durante l’età della Reggenza.

La trama sarà incentrata sul matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio; un legame molto importante che ha rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Ad interpretare la Regina Carlotta e Re Giorgio saranno India Amarteifio e James Fleet. Ruth Gemmell la vedremo nei panni di una giovane Violet, la viscontessa vedova Bridgerton; invece, Golda Rosheuvel tornerà nel ruolo della Charlotte adulta; infine, Adjoa Andoh in quelli di Lady Danbury. La creatrice e la produttrice esecutiva è la stessa di Bridgerton, Shonda Rhimes ed il regista è Tom Verica.

La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 maggio e sarà composta da 6 episodi.

Insomma, ci aspetta davvero un anno ricco di sorprese per quanto riguarda la serialità delle piattaforme streaming che hanno deciso, ancora una volta, di puntare sugli spin-off per conquistare i consensi di una grande fetta di pubblico. Non ci resta altro che attendere per scoprire se le serie in arrivo riusciranno nell’impresa; a quanto pare, i presupposti sembrano esserci tutti.