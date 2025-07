Squid Game America: arriva su Netflix la versione americana della serie più amata

Squid Game è una serie che, ormai, non ha bisogno di presentazioni. La serie coreana creata da Hwang Dong-hun è approdata su Netflix lo scorso 27 giugno con la terza e ultima stagione. Nei sei episodi mandati in onda il protagonista Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae), concorrente numero 456, doveva vedersela coi sensi di colpa legati al suo tentativo di fare una sorta di colpo di stato all'interno del gioco, mentre il Front Man (Lee Byung-hun, protagonista del nuovo film di Park Chan-wook, atteso al prossimo Festival di Venezia), tornato alla sua postazione, doveva svelare i suoi veri obiettivi. La terza stagione si concludeva - attenzione agli spoiler se non avete ancora finito di vedere gli episodi - con la morte del giocatore 456 e con il Front Man che si reca a Los Angeles per dare alla figlia del deceduto gli effetti personali del padre e il suo montepremi. Proprio mentre è nella città degli angeli, il Front Man incrocia lo sguardo con una donna che sta sfidando un senzatetto a ddakji, il gioco con cui i reclutatori scelgono i giocatori da condurre nell'arena. La reclutatrice è interpretata da Cate Blanchett, il cui sguardo ceruleo si rivolge direttamente in macchina, finché la scena non si dissolve.



Si tratta di un brevissimo frammento che anticipa l'uscita di Squid Game: America, una sorta di sequel/remake statunitense della fortunata serie coreana. La versione americana dello show sarà diretta dal regista David Fincher, che per Netflix dirigerà anche il sequel di C'era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino. La sceneggiatura sarà affidata a Dennis Kelly, famoso per aver creato la sottovalutata serie Utopia. Naturalmente sulla trama di Squid Game: America vige ancora il massimo riserbo. Sappiamo che sarà ambientata a Los Angeles e il fatto che il Front Man sappia esattamente dove trovate la Reclutatrice sembra suggerire un collegamento tra la narrazione in Corea e quella negli Stati Uniti. Ci sono dubbi, invece, sulle sfide che i protagonisti dovranno affrontare. Dal momento che il gioco a cui Cate Blanchett sta sottoponendo il povero clochard è lo stesso della serie coreana, molti pensano che le prove saranno legate alla tradizione della Corea del Sud. Tuttavia, è molto più probabile che i test che i concorrenti dovranno affrontare saranno legati ai giochi d'infanzia più vicini alla cultura occidentale, per rendere ancora più universale e famoso lo show. Netflix non ha ancora rilasciato una data d'uscita ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni la produzione della serie dovrebbe iniziare già questo dicembre a Los Angeles, subito dopo la fine delle riprese di The Adventure of Cliff Booth, con l'uscita prevista, secondo Newsweek, non prima del 2027. Secondo alcuni, la vicinanza tra la serie di Squid Game e il sequel di C'era una volta...

a Hollywood sembrerebbe suggerire la possibilità di vederenello show, anche magari con una breve comparsata. Non bisogna dimenticare che Brad Pitt ha già lavorato in passato con Fincher e che, proprio sotto la sua regia, aveva condiviso il set con Cate Blanchett nel film Il curioso caso di Benjamin Button.