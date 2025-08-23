La morte durante le riprese a Venezia. Stop a Emily In Paris: ecco cosa è successo

È una tra le serie più in voga di Netflix che, nel corso degli ultimi anni, si è imposta come un vero e proprio fenomeno di costume. Emily in Paris sta riscuotendo molto successo grazie alla sua dose di ironia e affabilità. Le vicende della giovane Emily – interpretata da Lily Collins - che dall’America si trasferisce a Parigi per un’opportunità di lavoro inaspettata hanno catturato l’attenzione di tutti. Creata da Darren Star, la mente dietro Sex & the City, la serie americana ha conquistato anche l’Italia. Dopo che lo scorso anno la città di Roma ha fatto da sfondo per le vicende modaiole di Emily, ora è la città di Venezia che è stata scelta come set per girare alcuni episodi della stagione 5 (che dovrebbero arrivate in streaming il prossimo anno). Nel corso delle ultime ore, però, le riprese sono state temporaneamente bloccate a causa di un grave incidente avvenuto sul set. All’età di 47 anni e a causa di un infarto, tutta la crew di Emily in Paris si trova a piangere la scomparsa di Diego Borrella.

Una morte sul set di Emily in Paris

Veneziano di origini ma trapiantato da anni all’estero, Diego Borrella ha ricoperto il ruolo di assistente alla regia e, come ripartano diverse fonti, la sua morte sarebbe avvenuta intorno alle ore 19 di venerdì 22 agosto. I soccorsi sono stati tempestivi ma si sono rivelati vani. Il tragico incidente è avvenuto negli interni dell’Hotel Danieli dove erano in fase di lavorazione alcune scene della celebre serie tv. La dinamica dei fatti è molto chiara. Il personale medico, che è presente sul set, è intervenuto immediatamente. Ha utilizzato defibrillatore e farmaci salvavita, mentre la squadra del 118 è giunta in pochi minuti dall’allarme lanciato dai colleghi di set. Nonostante i disperati tentativi, alle 19.30 è stato dichiarato il decesso. Diego Borella, come fa sapere in una nota il comune di Venezia era “un professionista di grande talento, formatosi tra Venezia, Roma, Londra e New York”. Ha lavorato al cinema, teatro e di recente si è lanciato anche nella scrittura di fiabe per bambini e poesie. “Da tutti era stimato per la sua bravura e per il suo carattere cordiale”, si legge ancora nella nota.

Cosa accadrà alle riprese a Venezia?

Alla luce di quanto è accaduto, la produzione di Emily in Paris è stata sospesa e per ora non è dato sapere quando gli attori torneranno sul set.

La serie di Netflix si è spostatadal 18 agosto e avrebbe dovuto terminare le riprese martedì 25 agosto, poco prima della nuova edizione del Festival del cinema di Venezia. Ogni cosa era stata organizzata proprio per non intasare una città che è già presa di assalto dai turisti. La morte di Borrella sta creando non pochi problemi alla macchina organizzativa.