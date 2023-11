"Una storia delicata…". Harry non guarderà The Crown: ecco perché

È un dato di fatto: The Crown resta una tra le serie tv di Netflix più celebri al mondo. Il solo fatto di intrecciare storia vera a tutti i meccanismi più classici di un feuilletton vecchio stile ha permesso allo show di veleggiare alto tra i consensi del pubblico e della critica (più o meno). La stagione 6, l’ultima, che mette in scena le storie più moderne e drammatiche della famiglia reale inglese sono arrivate solo qualche giorno fa in streaming e già hanno creato un certo numero di chiacchiere e discussioni sul web. Questo perché, i primi 4 episodi, sono incentrati tutti sugli ultimi istanti di vita di Lady Diana e sappiamo fin troppo bene quanto sia una ferita (ancora) aperta la tragedia che ha segnato per sempre la corona inglese. Dopo la stroncatura del The Guardian che ha recensito lo show di Netflix lodandolo con una sola stella su cinque, nelle ultime ore è arrivata persino la bocciata del Principe Harry.

" È una storia troppo delicata ". Queste le parole che sono state rivelate da un fonte vicina al Principe. Questo perché pare che l’ex duca, ancora oggi, non riesce a dimenticare la tragedia subita quando era solo un ragazzino e non ha nessuna intenzione di rivivere il dramma. In effetti, la gola profonda non fa altro che confermare ciò che lo stesso Harry ha scritto nella sua autobiografia – pubblicata lo scorso anno con grande successo –, in cui afferma più volte quanto sia stato un evento troppo complicato per la sua vita e quanto abbia condizionato le scelte della future. Nel libro, di fatti, Lady D appare molto spesso tra le pagine, come una sorta di fantasma, segno che il Principe sta ancora elaborando il lutto per la morte della madre, nonostante siano passati più di venti anni dall’accaduto.

Harry, però, non solo non avrebbe intenzione di vedere la sesta stagione di The Crown – che è stata divisa in due blocchi – ma in passato e anche in presenza della moglie ha affermato che non ha mai visto un episodio della serie tv. Ha rivelato di "non sentirsi a suo agio nel rivivere le storie della sua famiglia", come se si sentisse "in imbarazzo" . Cosa, invece, che non è successo con la compianta Regina, la quale avrebbe guardato la serie con divertimento ma con un occhio critico in merito ai fatti veri che incontrano la fiction. Al di la di questo, i nuovi episodi pur balzando in vetta alla top ten, rappresentano un ritratto troppo artefatto delle ultime ore di vita di Lady D.