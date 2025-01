Dentro la strage di Lockerbie

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivata questa settimana su Sky e Now la miniserie Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, una coproduzione Sky Studios, Peacock e Carnival Studios con protagonista il premio Oscar Colin Firth. Firth (nella foto) dà il volto a Jim Swire, il padre di uno delle vittime del disastro aereo avvenuto in Scozia nel 1988. La produzione, diretta da Otto Bathurst e Jim Loach, infatti è tratta dal libro del 2021 The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice scritto da Jim Swire e Peter Biddulph, che ricostruisce appunto la lotta per scoprire la verità sugli eventi legati a quello che è considerato l'attacco terroristico più sanguinoso della storia britannica. I fatti. Il 21 dicembre 1988 il volo 103 della compagnia aerea Pan Am doveva seguire la rotta che da Francoforte sarebbe arrivata a Detroit, facendo tappa a Londra e New York. Quando l'aereo ripartì per coprire la tratta da Londra a New York, poco dopo le ore 19, mentre sorvolava la cittadina scozzese di Lockerbie l'aereo veniva distrutto da una bomba nascosta all'interno di una valigia, con 400 grammi di esplosivo al plastico camuffato dentro un registratore per videocassette.

Morirono tutti i 243 passeggeri e i 16 membri dell'equipaggio, ma nello schianto della fusoliera perirono anche 11 abitanti della città, per un totale di 270 vittime. La serie ricostruisce il difficile percorso per provare le responsabilità libiche nell'attentato.