Curiosità, episodi e data d'uscita: tutto quello che sappiamo di Stranger Things 5

Se c'è un titolo che gli abbonati di Netflix stanno aspettando quasi con trepidazione febbrile, quello è Stranger Things. La nota serie tv, che è diventata famosa anche grazie al recupero di alcuni archetipi dell'intrattenimento anni '80, è pronta a tornare sul colosso dello streaming on demand con quella che sarà la quinta e ultima stagione. Il nuovo arco di episodi arriverà su Netflix con un "ritardo" nettamente superiore a quelli delle stagioni passate. Il motivo per cui Stranger Things 5 è slittato così in avanti nei calendari della piattaforma è da attribuirsi principalmente allo sciopero che ha coinvolto sceneggiatori e attori di Hollywood nel 2023, che ha tenuto "in ostaggio" tutte le produzioni in partenza o già in fase di produzione. Finalmente, però, lo stallo è stato risolto e ci sono nuove informazioni sull'ultima stagione dello show tanto amato dal pubblico.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

A nutrire la curiosità e l'attesa dei fan è stata la stessa Netflix che, in occasione dell'ormai noto Stranger Things Day - il 6 novembre, giorno della scomparsa del personaggio di Will Byers - ha condiviso su tutti i suoi canali social un teaser trailer che svela alcuni dettagli della prossima stagione. Come ogni teaser - un video cioè che mostra molto poco e funziona soprattutto come "gancio" per tenere viva l'attenzione degli spettatori - anche quello di Stranger Things 5 non dice poi molto. L'accento è posto soprattutto sul titolo degli episodi che comporranno l'ultimo arco narrativo dello show ambientato a Hawkins e che sono: La missione, La scomparsa di, La trappola, Il mago, La scossa, La fuga da Camazotz, Il ponte e, infine, il mondo reale. L'aspetto più interessante del video condiviso è il fatto che esso conferma una teoria di cui i fan erano già abbastanza sicuri, ossia che la quinta stagione di Stranger Things si aprirà con un salto temporale. Il video condiviso da Netflix è caratterizzato dall'iconica colonna sonora dello show e da uno sfondo nero e cupo su cui pian piano cominciano ad apparire lettere dal carattere inequivocabile che andranno a creare il titolo della serie tv. Alla fine, dopo che tutti i titoli degli episodi sono passati sullo schermo, l'occhio di chi guarda è catturato da una scritta che recita: "nell'autunno del 1987 ha inizio un'ultima avventura" Potete vedere il trailer della durata di circa un minuto qui di seguito:

Quando esce Stranger Things 5?

Come si diceva in apertura, Stranger Things 5 ha subito nutevoli ritardi a causa degli scioperi di Hollywood, il che ha comportato un ritardo nelle riprese, che sono iniziate solo a gennaio 2024. Sempre nello Stranger Things Day, Netflix ha voluto cercare di tranquillizzare i fan in attesa e dare loro anche un'indicazione sull'uscita della nuova stagione. Quindi, quando uscirà Stranger Things 5? In realtà Netflix non ha dato ancora una risposta precisa e nel lanciare il trailer che vi abbiamo mostrato ha segnalato solo che la serie "è in arrivo nel 2025". Non si sa altro sulla data di uscita né è dato sapere se l'ultima stagione uscirà tutta insieme o divisa in due parti, come è comunque più probabile. Questa vaghezza sulle tempistiche, però, non è piaciuta affatto ai fan della serie tv che hanno riversato il proprio scontento proprio sull'account Instagram di Netflix.

Sotto al post per lo Stranger Things Day si può infatti leggere: "1987 sono gli anni che ci fate attendere tra una stagione e l'altra" oppure "I ragazzini ormai prossimi alla pensione ma ce la possiamo fare" e ancora "Siete seri? Mesi di annunci e questo è quello che fate uscire? La lista degli episodi? Che delusione…" Non resta altro da fare che aspettare che Netflix condivida altre informazioni a riguardo.