Sylvester Stallone racconta se stesso in un reality show

Ad oggi è conosciuto per essere l’attore poliedrico del cinema anni ’80 e ’90 e per essere stato il re dei film d’azione. Sylvester Stallone è una vera e propria icona. Celebre per aver interpretato il mito di Rocky nell’omonima saga cinematografica e per essere stato Rambo in un’altra serie di pellicole di grande successo, adesso per lui è giunto il momento di re-inventarsi anche alla veneranda età di settantasei anni. L’attore, per il canale streaming a pagamento di Paramount+, ha lavorato a un nuovo progetto. Lo abbiamo già visto nella serie di Tulsa King nelle vesti di un malavitoso che cerca di costruire un impero del crimine, ora si appresta a interpretare se stesso in un reality show. Di recente, è il colosso di Paramount+ che ha annunciato una nuova docu-serie incentrata proprio sulla vita di Sylvester Stallone. Con il titolo The Family Stallone, il programma arriva anche in Italia subito dopo la premiere negli Stati Uniti, ma sarà visibile anche in Canada, America Latina e Brasile da giovedì 18 maggio in concomitanza con Gran Bretagna, l’ Australia e, poi, a seguire in altri Paesi.

Una serie che va ad arricchire la neonata piattaforma che, con garbo, si sta imponendo in un mercato sempre più esigente, proponendo film, serie tv e, per l’appunto, anche reality show. Nel cast sono presenti, oltre al mitico Sylvester Stallone, anche sua moglie Jennifer e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet. L’attore è conosciuto per i suoi ruoli da vero duro ma cosa c’è oltre la star del cinema? The Family Stallone cerca di raccontare l’uomo che si cela dietro il personaggio dello showbiz, aprendo una parentesi sulla sua vita privata. La docu-serie è ambientata a Los Angeles, città dove Stallone risiede con i suoi affetti.E per la prima volta il pubblico potrà conoscere da vicino Jennifer Flavin Stallone, la moglie di Sylvester, che nella vita di tutti i giorni è un'esperta donna d'affari e comproprietaria del marchio di benessere. Sophia Stallone, invece, la maggiore delle tre figlie, non è interessata a seguire le orme del padre nella recitazione e, attualmente, conduce un podcast dal titolo Unwaxed, insieme alla sorella Sistine. La seconda è sia attrice che modella, e al momento, sta intraprendendo un viaggio come regista e sta sviluppando il suo primo lungometraggio.

Scarlet Stallone, infine, è la più giovane delle sorelle di Stallone. Si sta trasferendo nel suo appartamento al college e fin da bambina ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare un'attrice, e neanche a dirlo, è apparsa al fianco di Sylvester Stallone nella sua Tulsa king, anch'essa disponibile su Paramount+. The Family Stallone è prodotta da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind e Nadim Amiry. Fin da ora c’è grande attesa per questo progetto proprio perché il pubblico ha voglia di conoscere il volto inedito di un mito del cinema.